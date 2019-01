Jičín – Radní občanům, kteří navštěvují zimní stadion, skrze tiskovou konferenci posílají jasný vzkaz: Chceme co nejdříve dokončit zastřešení. Reagují na vlnu kritiky, ale i na názory odborníků.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Nad kluzištěm se drží mlžný opar a srážející se voda pod dřevěnou konstrukcí navíc nahrává tvorbě plísní. Do redakce Jičínského deníku dokonce přišel anonymní dotaz, zda tmavnoucí dřevo nad hlavami návštěvníků nepředstavuje nebezpečí.

Bezpečí prý není ohroženo

„Není tu žádné bezpečnostní riziko," ujistil místostarosta Petr Hamáček rezolutně. Opírá se přitom o názory odborníků. Jestliže se však prý stav zimního areálu nebude řešit, sníží se životnost stavby. I tak se ale hovoří o horizontu pár desítek let.



Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr dostavby zastřešení. Firma BBD by mohla úpravu zanést do projektové dokumentace, a to přibližně za 181 tisíc korun. Samotné stavební náklady by se potom pohybovaly okolo 8,8 milionu korun. Pokud by se zastupitelé k návrhu přiklonili, práce by se uskutečnily zřejmě až před přespříští sezónou. Sportovci by tedy kondenzaci vody ještě během příští zimy museli strpět.



Zaměstnanci Sportovních zařízení města Jičín, pod něž kluziště spadá, jsou si problému vědomi a stížnosti od občanů evidují. Konflikt mírní. „Co se týká technického stavu stadionu, tak se vyskytují v podstatě normální technické provozní problémy jako všude jinde. Není možno se stoprocentní jistotou tvrdit, že jsou způsobeny vlhkostí, která je vzhledem k částečnému otevření celého stadionu poměrně značná. Provoz zimního stadionu začíná prvního října. V uplynulých letech, a zejména v roce letošním, jsou zcela nadprůměrné venkovní teploty, což samozřejmě daný problém ještě zhoršuje," napsal redakci správce zařízení Přemysl Suchánek.

„Celá situace byla a je řešena neustále. Na místo samé byly již v několika případech přizvání odborníci i zástupci města," dodal s tím, že jednoznačnou možností řešení je zakrytí stadionu. Je nutné dodat, že odpařování vody a s tím spojená mlha, nejsou záležitostí pouze jičínského areálu. Problémy mají i jiná města, a dokonce ani zastřešení by nemuselo pomoci. Bude nezbytné správně vyladit vzduchotechniku, což je do značné míry alchymie.



Minulost

Otázka dokončení střechy zimního stadionu je pro současné vedení města dědictvím rady, kterou vedl starosta Martin Puš. Částečně zakrytí, které je nyní předmětem stížností, se uskutečnilo v roce 2011 a stálo více než 90 milionů korun bez DPH. Schválí-li zastupitelé při příštím zasedání rozpočet na rok 2015 ve stávajícím znění, půjde za pár měsíců do zimního stadionu další finanční injekce. Současná rada totiž také chce vyměnit chladící technologii, která je stará několik desítek let.