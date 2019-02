Jičín – Jičínská radnice čelí obvinění z korupce, a to kvůli rekonstrukci a vybavení Denního stacionáře Apropo. Anonym podal stížnost jak na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak na Policii ČR.

Renovovaný objekt pro stacionář Apropo. | Foto: DENÍK/Petr Vaňous

„Je to zlý úmysl od autora, který není podepsán. Je to absolutní lež, nepravda a toto tvrzení musím odmítnout," reaguje první muž jičínské radnice Jan Malý, který zároveň vyvrací možnost, že by stížnost podal někdo z městského úřadu.

„Nenacházím nikoho, kdo by mohl být autorem tohoto podání. Informace jsou relativně podrobné, anonym byl znalý věci. Vnímám, že směřuje proti vedení města, podezření z korupce odmítám," zdůraznil starosta.



Radnice už v únoru obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zprávu o anonymním podání, které poukazuje, že při rekonstrukci objektu došlo k překročení limitu víceprací přesahující čtyřicet procent.



„Vícepráce a méněpráce jsme překročili o šestnáct setin, celkem tvořily 30,16 procent," vysvětluje Jan Malý s tím, že limitní hranice je třicet procent.

Jičínští záležitost projednali na radě a vyjádření odeslali na ÚOHS s veškerými materiály, které se týkaly stavby.

V pátek bylo radnici doručeno sdělení ÚOHS, že proti městu zahajují správní řízení pro podezření z porušení zákona o veřejných zakázkách.

„Věříme, že podezření bude rozptýleno a doufáme, že úřad dojde k závěru, že ani z této strany nedošlo k pochybení," míní starosta.

Toho v minulém týdnu kontaktoval vrchní komisař z odboru kriminální policie Hradce Králové a seznámil ho s anonymním podnětem na prošetření všech výběrových řízení, souvisejících s projektem Denního stacionáře.

„Mohl jsem do podání nahlédnout. Podle dopisu jsme postupovali chybně a netransparentně a jsme obviněni z korupčního jednání," říká k anonymu Jan Malý.



„V podnětu jsou uvedena tři výběrová řízení, při kterých údajně došlo ke korupci. Veškeré údaje o soutěžích jsou přístupná na internetu, můžete tam nahlédnout, já opravdu netuším, v čem je korupce. Je to absurdní," komentuje celou záležitost místostarosta Petr Hamáček.



Podle starosty zatím kriminalisté nemají žádné podněty proto, aby zahájili ve věci trestní stíhání, zatím shromažďují fakta.

Místostarosta Petr Hamáček má pak za město podat podrobné informace do policejního protokolu. Vedení města se šetření neobává, neboť věří, že dokáže svůj postoj objasnit a vysvětlit.

Náklady

Rekonstrukce budovy č. 15 v Soudné byla zakončena vloni na podzim za 19,8 milionů korun (stavební práce), celkové náklady včetně vybavení interiéru a pořízení závěsného systému dosáhly částky 25,5 milionů korun. Město na projekt získalo dotaci z ROP Severovýchod ve výši 14,2 milionu korun.

Celková dotace od ROP Severovýchod je 14,2 mil. Kč. Poskytovatel provedl také fyzickou kontrolu stavby a ta je v pořádku.

Předpokládaná cena stavby byla 17,5 milionu Kč a vybavení 5,5 milionu Kč bez DPH.

* dotace je 75 % z vysoutěžené ceny (F4), nikoliv z celkově zaplacené

** dotace mohla být až 100 %, ale vzhledem k odvolání jednoho z uchazečů o zakázku k ÚOHS, nebyl splněn termín

*** drobnými úpravami se myslí stavební úpravy vyplývající z montáže nábytku, závěsného systému apod.