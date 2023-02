Počátkem roku 2021 podalo výpověď šest lékařů jičínské nemocnice včetně tehdejšího primáře interny Jiřího Cyranyho nebo zástupce primáře ARO Martina Dvořáka. Jako důvod výpovědi uprostřed pandemie covidu tehdy uvedli přetrvávající rozbroje s ředitelem nemocnice Tomášem Slámou, někteří dokonce mluvili o šikaně, byť toto obvinění nemocnice odmítla.

Jičínská nemocnice omezí kardioambulanci. Po interně už nejsou lékaři ani tady

„Dvě oddělení měla v posledních letech naprostou zelenou. Jedno byla interna a druhé bylo ARO. Do těchto dvou oddělení šel největší finanční potenciál, to znamená, že si nakoupili vše, co potřebovali, a nikdo jim neškrtal personál,“ řekl tehdy Sláma. Proti vedení nemocnice vznikla v Jičíně petice, na stranu ředitele se naopak postavili lékaři z jiných oddělení.

Majerčin tehdy výpověď nepodal, přetrvávající spory s vedením nemocnice jej ale podle jeho slov přiměly k odchodu nyní. „Nedá se mluvit přímo o rozbroji, pan ředitel se mnou již mnoho měsíců nekomunikuje, takže ani k rozbrojům není příležitost,“ vysvětlil lékař s tím, že se rozhodl nabídnout své služby v jiném zdravotnickém zařízení a pracovat na vlastním rozvoji. „Vzhledem k tomu, že zde nevidím světlo na konci tunelu, spíše vládnoucí uspokojení a bagatelizaci negativních trendů, rozhodl jsme se odejít,“ dodal s tím, že nemá v úmyslu vyvolávat skandál nebo se vedení nemocnice jakkoliv mstít.

Tomáš Sláma na dotazy Deníku do uzávěrky čtvtečního vydání dne 1. února 2023 nereagoval, ve středu ale na ředitelství zasedala výběrová komise na nového primáře.

Nová primářka vydržela jen půl roku

Jičínskou nemocnici zřizuje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a kraj je jejím stoprocentním vlastníkem. Na začátku loňského roku radní odhlasovali změnu stanov holdingu, která dala kraji větší slovo v rozhodování o chodu jeho nemocnic. Z funkce ředitele se tak stal předseda správní rady, v křesle ale Sláma zůstal. Zároveň začátkem loňského roku nemocnici opustila nová primářka interny Dana Zimandlová. Ve funkci vydržela pouze několik měsíců. „Nová paní primářka sama usoudila, že je na ni pozice příliš. Nehledal bych v tom žádnou kauzu,“ okomentoval její odchod Sláma. Na její místo nastoupil primář Martin Bičiště, který je ve funkci dodnes.

Podle Majerčina je příčinou problémů v nemocnici nedostatek flexibility a snahy ve vedení. „Klesá počet ošetřených pacientů, operací a porodů. Odešli někteří významní odborníci, aniž by se tomu (ředitel, pozn. red.) snažil jakkoli zabránit. Ztroskotal projekt nového nemocničního informačního systému, ztroskotal projekt MRI, není jasný osud projektu urgentního příjmu. Podle mého názoru je za vším pasivita a absence vize, nápadu, chuti jít s dobou,“ dodal odcházející primář.

Naděje na stabilizaci

V jičínské nemocnici se právě dokončuje stavba nového pavilonu A, do kterého by se měla přesunout interní oddělení a který by díky investici přes čtvrt miliardy korun mohl nabídnout moderní lékařské vybavení včetně zmiňované magnetické rezonance (MRI). Podle zdroje Deníku z blízkosti vedení nemocnice, který si ovšem přál zůstat anonymní, došlo v uplynulém roce k jednání ředitele s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a přes počáteční nedorozumění se nakonec podařilo MRI pro jičínskou nemocnici vyjednat.

První kroky pavilonem A. Jičínská nemocnice dala nahlédnout do interiéru stavby

S dokončením stavby pavilonu se počítá podle harmonogramu v polovině září 2023, a to včetně předání dokumentace vzešlé ze zkušebního provozu. Do té doby se snad nemocnici podaří stabilizovat i personální situaci, aby pro využití nového pavilonu měla dostatek lékařů. „Personální situace se postupně stabilizuje, za pana primáře Majerčina máme velmi dobré zájemce,“ uvedl v krátkosti krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.