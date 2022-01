V roce 2022 se stipendia na rozjezd zaměstnání ve výši až 80 tisíc korun týkají absolventů a absolventek oborů Všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra a fyzioterapeut. Podmínkou je obor dokončit v absolventském ročníku 2022 a uzavřít budoucí pracovní smlouvu s ON Jičín na jednom z jejích pracovišť. Zároveň nesmí být žadatel zařazen do jiného stipendijního programu, jehož podmínky se s tímto vylučují.

"Veškeré informace a šablony jsou dostupné na webu města. Žádost je možné podávat do 11. března, pro podzimní semestr do 23. září, ve zřetelně označené obálce zaslané na adresu Nadačního fondu ON Jičín," doplnil mluvčí jičínské radnice Jan Jireš. Stipendium poskytuje nadační fond, na jehož vedení se podílí zástupci nemocnice a představitelé měst Jičín, Nová Paka a Nový Bydžov.