"Momentálně budeme mít v nemocnici jediného atestovaného kardiologa, který bude vytížený denní prací kardiologa v nemocnici. Proto už nebude kardiologickou poradnu sám stíhat," uvedl náměstek léčebně preventivní péče Daniel Malý.

Na potíže jičínské nemocnice upozornil Deník Jičíňan Hugo Zellerin. "Tento výrazný krok zpět postihuje řadu občanů a rozpuštění pacientů mezi stávající kardiology rozhodně nepřispěje ke zkvalitnění péče, ale naopak," žádal minulý týden vedení nemocnice a Radu Královéhradeckého kraje, který prostřednictvím Zdravotnického holdingu nemocnici v Jičíně provozuje.

Kardiologická ambulantní poradna je určena především pacientům, kteří prodělali srdeční příhodu nebo se zotavují z kardiologické operace a potřebují průběžné pozorování zotavovacího procesu. Po prvním prosinci si je přerozdělí externí lékaři, dokud nemocnice nedoplní chybějící personál.

Mladý asistující lékař, kterého čeká dokončení kardiologické atestace, podle radního pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdeňka Finka odchází z jičínské nemocnice na základě vlastního rozhodnutí z důvodu velké pracovní vytíženosti.

"Post kardiologa pro vnitřní potřeby nemocnice Jičín obstarává každý den doktor Radek Válek. To znamená včetně řešení akutních případů. Dispenzarizovaní pacienti v ambulantní mohou přejít k lékařům Soně Zajíčkové a Tomáši Hodačovi – ambulantním specialistům v oboru kardiologie," doplnil Fink.

„Dali jsme inzeráty do velkých zdravotnických časopisů a aktivně sháníme další atestované kardiology. Předběžně jednáme také s mladým doktorem, který momentálně absolvuje kardiologickou atestaci v Hradci. Ta trvá několik let, ale pan doktor uvažuje o tom, že by se po jejím dokončení vrátil do Jičína,“ doplnil Malý.

Nedostatek lékařů řeší všude

Jičínská Oblastní nemocnice není jediná, která se potýká s nedostatkem lékařů. Odliv odborníků z menších měst je dlouhodobě velkým problémem českého zdravotnictví. Najít náhradu a zajistit tak kvalitní pokrytí lékařské péče ale není snadné. "Situací se intenzivně zabýváme už několik týdnů, sehnat náhradu není snadné," doplnil radní Fink.

Jičínská nemocnice se s odlivem personálu potýkala už letos na jaře, kdy odchod oznámilo hned několik lékařů z interního oddělení.

„Personální situace na interně je nyní stabilizovaná, ale ne ideální. S nedostatkem atestovaných lékařů se potýkají nemocnice po celé republice, bohužel i my,“ vysvětlil Daniel Malý. Podle něj byla nemocnice ještě vloni poměrně dobře personálně zabezpečená, odchod lékařů nicméně chod nemocnice poznamenal. Jak si poradí s nastupující chřipkovou sezónou a znovu rostoucí epidemií covidu ukáží následující měsíce.