Novou primářkou interního oddělení Oblastní nemocnice Jičín se v stane Dana Zimandlová. Výsledky výběrového řízení vyhlásil Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který nemocnici provozuje. Snaží se tak nahradit personální ztráty, které nemocnice utrpěla na začátku letošního roku při hromadném odchodu lékařů. Od prosince jich podalo výpověď celkem sedm.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Dana Zimandlová není na jičínské interně nováčkem, už nyní na oddělení pracuje. “Nová primářka by měla do funkce nastoupit v letních měsících, do té doby oddělení povede dosavadní zástupce primáře Martin Bičiště,” doplnila mluvčí holdingu Lucie Chytilová.