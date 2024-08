Dne 1. března se na 20 místech objevila stanoviště sdílených kol Nextbike a občané Jičína i návštěvníci se mohli chopit řídítek, aby si urychlili cestu. Jaro a podzim jsou pro sdílená kola nejatraktivnější období, kdy jsou dle dat užívána nejvíce, proto se podívejme, jak si vedla během prvních tří měsíců – březen, duben, květen. Rovnou lze odpovědět, že velmi dobře, a město Jičín tak dává příslib, že na podzim otevře jednání o rozšíření počtu kol v příštím roce. Každé kolo je opatřeno GPS modulem a data poskytla společnost Nextbike Czech Republic.

„Mám radost, že se sdílená kola velmi osvědčila. Myslím, že město Jičín na základě zkušeností s pilotním projektem má otevřenou cestu jednat o rozšíření nabídky sdílených kol. V podzimních měsících dostaneme hodnocení o využívání kol v letním období a věřím, že bude jednáno o pokračování projektu i jeho rozšíření pro příští rok,“ hodnotí starosta Jan Malý.

„Sdílená kola v Jičíně byla součástí našeho volebního programu pro toto období, a jsem proto velmi rád, že si tento bod můžeme odškrtnout jako splněný. Kola často používám a jsem touto službou nadšený. Myslím, že mnohdy se jejich používáním lidé baví, a to je velmi důležité,“ doplňuje místostarosta Petr Hamáček.

V roce 2024 je na stanovištích v Jičíně celkem 60 kol. Co se týká základních čísel, za měsíce březen, duben a květen proběhlo 18 885 výpůjček, což vychází na 205 denně. Z toho 18 086, tudíž asi 96 %, trvalo do 15 minut, kdy je kolo poskytnuto zdarma v rámci pilotního projektu. To splnilo očekávání, protože sdílená kola v Jičíně byla nastavena tak, aby plnila hlavní účel alternativní hromadné dopravy, tedy aby sloužila k rychlému přesunu. Uživatelé za uvedené období najeli v souhrnu 22 549 kilometrů, takže průměrná délka cesty byla 1,2 kilometru. Protože cyklodoprava nespotřebovává pohonné hmoty, také se šetřilo životní prostředí, přičemž společnost Nextbike uvádí, že se v Jičíně předešlo produkci 4344 kilogramů oxidu uhličitého oproti cestování automobilem. Stejné množství by vstřebával městský park se 162 vzrostlými stromy.

Zajímavá je i zprůměrovaná statistika výpůjček za měsíce březen, duben a květen dle denní hodiny. V pracovních dnech je patrná špička okolo 7. hodiny ranní, kdy bylo vypůjčeno více než 10 kol z 60, nicméně největší využití bylo mezi 13. až 17. hodinu, kdy bylo v provozu okolo 20 kol, třetina z celkového počtu. Ve víkendových dnech chybí ranní špička a odpolední vrchol je mírnější, co ale je kuriózní, okolo půlnoci bylo v průměru vypůjčeno 6 kol. Obecně však platí, že sdílená kola byla více využívána v pracovních dnech než o víkendu.

Využití jednotlivých stanovišť

Za období březen–květen si uživatelé nejčastěji vypůjčili kolo na autobusovém nádraží, a to celkem 1807krát. Vrátili ho zde celkem 2030krát. Druhé nejvyužívanější stanoviště bylo u Aqua Centra, třetí na křižovatce ulic Husova-Tyršova. Obecně platí dva trendy, a to za prvé, že více využívaná jsou stanoviště v centru, a za druhé, že do kopce se příliš nechce šlapat, proto hlavně ze začátku docházelo k vyprazdňování některých stanovišť (například na Žižkově náměstí) a k přeplňování jiných (autobusové nádraží nebo v ulici Přátelství).

Analýza jízdních dat za první tři měsíce také naznačuje nejčastější trasy. Celkem 351krát byla překonána trasa mezi stanovišti Lidické náměstí – ulice Přátelství (tedy u Bunkru). Druhá nejčastější trasa byla ulice Přátelství – autobusové nádraží a třetí autobusové nádraží – ulice Přátelství. I čtvrtá trasa v pořadí je ve čtvrti Nové Město, protože jde o poměrně krátký přejezd od ulice Přátelství – Lidické náměstí.

close info Zdroj: Město Jičín zoom_in Během uplynulého období se zlepšilo vyvažování počtu kol v jednotlivých stanovištích. Z počátku si uživatelé museli na novou službu zvyknout, takže společnost Nextbike přijímala reklamace o nesprávně vrácených kolech, avšak veškerá odložená kola se našla díky integrovanému GPS modulu. Reklamace i zapůjčení jsou možné vyřídit pomocí stejné mobilní aplikace Nextbike, která navíc funguje také ve všech dalších městech, kde tato firma provozuje sdílená kola.

Co se týká úvah o rozšíření služby, nabízí se možnost navýšit počet kol nebo přidat i elektrokola, jež by pomohla do kopce, a věcí úvah bude rovněž rozvržení stanovišť či přidání nových. Město Jičín hlavně v počátečním období přijímalo mnoho požadavků na nová stanoviště, případně na přesunutí stávajících.

Na provozování sdílených kol město Jičín provedlo předběžné konzultace a následně uzavřelo smlouvu se společností Nextbike Czech Republic, která je zkušeným poskytovatelem této služby a v Jičíně ji spustila právě 1. března. Díky podpoře Královéhradeckého kraje je prvních 15 minut výpůjčky zdarma, přičemž po jejich uplynutí je účtován poplatek 25 Kč za započatou půlhodinu. Jak bylo uvedeno výše, téměř 96 % uživatelů zvládá překonávat trasy v bezplatném období.