/FOTO/ Když končila v březnu 2019 PdDr. Lucie Rychnová Ph.D. svou přednášku o šlikovském panství, slíbila, že problém heretiků rozvede podrobněji. Jičínská beseda ji pozvala v pátek 22. listopadu na šestou večerní do Porotního sálu znovu.

Listopadová přednáška Jičínské besedy přiblížila osudy nekatolíků na Šlikovském panství. | Foto: Bohumír Procházka

Paní doktorka si tentokrát odhadla, že by chtěla skončit po sedmé hodině. Rozcházeli jsme se po diskusi v půl deváté. Téma je pro všechny živé, protože mnoho událostí odehrávalo se nedaleko Jičína. I když historicky vzdálené, je nám blízké. My z dřívějška máme v paměti Temno Aloise Jiráska, či film podle něj s Martinem Růžkem v roli pátera Koniáše. Jirásek byl zařazen do povinné četby a nakonec pro dlouhé zimní večery nám starším docela vyhovuje.