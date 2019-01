Jičín - Bude město bourat, aby dalo zelenou dopravě? Na našem webu najdete nákres dokládající, že architekt Musil bourat chtěl. A nejen na Komenského náměstí.

Městská památková rezervace se rok od roku lepší, ale zároveň vyvstávají otázky, na které nebude snadné odpovědět. Vzpomeňme například katastrofických nápadů o změně charakteru zá-dlažby na Valdštejnově náměstí. Teď by k nezvratné změně mohlo dojít, byť v dobré víře, na Komenského náměstí. To je jedno z posledních, které neprošlo promyšlenou rekonstrukcí.



„Rada města rozhodla zadat zpracování studie jeho rekonstrukce, která bude zahrnovat celkové řešení prostoru,“ uvedl tajemník městského úřadu ing. Peter Bareš. Dnes je prostor spíše velkou a hlučnou křižovatkou. V kuloárech je slyšet názor, že by bylo vhodné zbourat rohový dům, kde byla restaurace Koruna, později jídelna okresního úřadu a dnes je tam jakýsi bazar.



Ostatně na dochovaném nákresu architekt Čeněk Musil chtěl zarovnat uliční čáru tvořenou starou poštou a budovou dnešní průmyslové školy jedinou možnou formou, zbouráním Koruny a vybudováním nového domu v linii školní budovy.



Není od věci upozornit, že podobným způsobem chtěl Musil „zmodernizovat“ ulici Pod Koštofránkem a tím ji zničit.



Vše je ve stadiu úvah a architektům i radním jistě přibudou vrásky z toho, jak ze zapeklité situace vyjít se ctí. Komenského náměstí má totiž další oříšek, kterým je vlastně tzv. špalíček, což je skupina domů na rohu ulic Nerudovy a Boženy Němcové. Tam domy vadí dopravě a vyvstává další otázka: bude město ustupovat dopravě, nebo bude provoz usměrněn a omezen?



Každopádně je potěšitelné, že radnice chce oblast Komenského náměstí, zimního stadionu, koupaliště Kníže a křižovatky Letná řešit komplexně. Nejen k nutné kvalitní přípravě, ale i k financování takového projektu nepůjde o věc, která bude realizována letos. „Všichni odborníci by měli především myslet na město jako na živý organismus, který se sice vyvíjí, ale má i své zvyky a zvláštnosti,“ uvedl jeden z patriotů.



Studii pro MěÚ vypracuje pardubická firma za necelých sto tisíc korun.



Pravdu má Peter Bareš, když tvrdí, že nejsložitější bude odsouhlasení nové podoby. „Myslím, že na to téma budeme dlouho diskutovat, než najdeme shodu,“ uvedl.