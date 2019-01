Kritizovaná nákladná přestavba bývalého pivovaru na nové sídlo krajského úřadu je u konce. Včera byl zrenovovaný areál, ve kterém budou mít

prostory i hradecká univerzita, několik státních úřadů, galerie, obchody či kavárnička, poprvé představen novinářům.

Plány na náročnou přestavbu rozdělovaly veřejnost v kraji už před krajskými volbami. Zatímco ODS v čele s hejtmanem Pavlem Bradíkem byla pro, část opozice a s ní i desítky radnic proti. Jenže ODS volby vyhrála a přemluvila ke koalici i Sdružení nezávislých kandidátů, které bylo původně také proti.

Absolutně nejdražší hejtmanství v ČR





Na pořízení areálu kraj uzavřel dvacetiletou leasingovou smlouvu se společností Immorent. Letos kraj zaplatí první splátku 480 milionů korun, dále pak bude ročně platit 50 milionů. Splátky kraji částečně sníží příjem z nájmů z komerčních prostor, z nichž kraj za 20 let očekává výnos přes 350 milionů korun.

Krajští politici ujišťují, že investice krajský rozpočet nezatíží. „Splácení areálu neohrozí finanční zdraví krajské ekonomiky a v žádném případě neomezí investice do jednotlivých strategických oblastí kraje,“ tvrdí Bradík.

Kritika údajného megalomanství ale zaznívá i z ODS. Bývalý místopředseda strany Miroslav Macek označil nové sídlo kraje za „velekurník pro úředníky“. Bradík kontroval poukazem, že on také přece nekomentuje privatizační projekty pana Macka.

V každém případě Regiocentrum Nový pivovar, jak se nové sídlo oficiálně jmenuje, se stalo bezkonkurenčně nejdražším hejtmanstvím ze všech čtrnácti krajů Česka.

Doposud dvě stě úředníků kraje sídlilo v budově někdejšího krajského výboru KSČ, který si kraj nechal za 150 milionů korun opravit. Do objektu se ale vejdou jen necelé dvě třetiny úředníků, ostatní pracují na dalších dvou místech ve městě.

Úředníci by se měli do Nového pivovaru přestěhovat během čtrnácti dnů na přelomu listopadu a prosince. Stěhování vyjde na 300 tisíc korun.

Regiocentrum v číslech Kraj celkem zaplatí:

Letos složená kauce

(z úspor v hospodaření)

480 milionů korun

Následně 20 let

50 milionů korun ročně



tj. celkem:⋌1, 48 miliardy korun

––––––––––––––––––––––––––

Kraj může vybrat:

Z pronájmu nebytových prostor až ⋌17 milionů ročně

tj. celkem za dvacet let:

350 milionů

Zdroj: Královéhradecký kraj

Vůně piva se bude šířit i chodbami Nového pivovaru

Krajští úředníci, Univerzita Hradec Králové, Eurocentrum Úřadu vlády České republiky, ale také malý pivovar najdou svá místa ve zrekonstruovaných prostorech bývalého pivovaru v Hradci Králové.

Na necelých šestnácti čtverečních metrech by měl pivovarník Milan Rambousek měsičně vyrobit až 480 litrů piva.

„Vedle Eliščiny královské světlé třináctky a tmavé šestnáctky chci připravovat také speciály například s přídavkem kaštanového medu. Speciály bych vařil pro výroční události,“ říká k náplni minipivovárku, který bude otevřen po celý rok, Milan Rambousek. Umístění pivovaru přímo v úřadu je v Česku naprostá rarita.



Foto: DENÍK/ David Taneček

VYŠLO NA STRÁNKÁCH HRADECKÉHO DENÍKU…

Kolik stojí pivovar?

8.9.2007 8:15

HRADEC KRÁLOVÉ - Nové sídlo krajského úřadu v Hradci by mělo stát 1,6 miliardy korun. Opozice ale tvrdí, že stavba mohla být levnější.