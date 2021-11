Téma na jaře znovuotevřelo i jičínské vedení města. Ještě v červnu se Rada města snažila najít řešení cestou snížení objemu komunálního odpadu za pomoci třídění, současná situace a zdražování energií a dalších nákladů ale část radních přiměla k uvažování o dalším zvednutí poplatků za svoz komunálního odpadu. Ten je momentálně stejný od roku 2019, kdy se naposledy zvednul hned o 60 korun za rok.

Už na jaře vedení města avizovalo, že bude v následujících letech postupné zvedání poplatků za odpady nevyhnutelné. Letos totiž vstoupil v platnost nový zákon o místních poplatcích, který se mimo jiné týká také poplatků za uložení odpadu na skládku. Ty se tím značně navyšují a tím se zvyšují také náklady na likvidaci odpadů v obecních rozpočtech. "Růst nákladů na skládkování je dlouhodobě diskutovaný problém a nový zákon to ještě umocnil. Týká se směsného odpadu, takže důraz na třídění se stává absolutně nezbytným, jinak budou náklady nadále znatelně růst. Zároveň, abychom se vyhnuli skokovému navýšení v budoucnu, chceme navrhnout do příštího roku zdražení poplatku za svoz odpadů pro lidi o 48 korun," uvedl starosta města Jan Malý. V Jičíně se za rok 2021 platí poplatek 552 korun, naposledy se zvyšoval před dvěma lety.

Důraz na třídění odpadu jičínští zastupitelé podpořili na jaře rozšířením svozu barevných popelnic door-to-door, neboli ode dveří ke dveřím. Princip spočívá v přidělení barevných kontejnerů na tříděný odpad ke každému domu zvlášť, což má podpořit zodpovědnou separaci plastů, papírů a bioodpadu, které na skládky komunálního odpadu nepatří a akorát navyšují objem odpadu, za který město musí platit. Jako první dostali své vlastní popelnice na tříděný odpad rodinné domy ve čtvrtích Sedličky, Allanovy Sady a Větrov. Na podzim se k nim přidaly domácnosti v ulicích Hradecká a Křižíkova a v částech Robousy, Popovice, Moravčice Popovičky, Hubálov a Soudná.

Přestože se projekt podle radních setkal s úspěchem, plánují navýšení poplatku za svoz odpadu přednést na jednání zastupitelstva 10. listopadu. K hlasování ale momentálně nepřistupují jednomyslně. Při jednáních radní narazili na spory, které by se na výsledku hlasování příští týden mohly promítnout. "Část Rady se domnívá, že je zvýšení poplatku spravedlivé. Nadále je to ale předmětem vyjednávání, protože jsme se prozatím neshodli," přiznal starosta Malý.

K radním, kteří v tuto chvíli zvyšování poplatku odmítají, patří také místostarosta Jičína Jan Jiřička. V jeho gesci je mimo jiné právě svoz odpadu a starost o Technické služby města Jičín. "Tři členové Rady města návrh nepodpořili. Zavádíme systém door-to-door, který funguje a občané se k němu staví pozitivně. Proto jsme toho názoru, že momentálně není třeba poplatky zvyšovat," vysvětlil Jiřička.

Naopak za postupné navyšování poplatků se postavil také člen koalice a první místostarosta Petr Hamáček. "Město má na zpracování odpadů obrovské náklady a je nutné dodat, že navrhované sedmiprocentní navýšení by srovnalo poplatky v Jičíně na úroveň okolních měst," uvedl Hamáček s tím, že ke zdražování bude postupně docházet všude.

O finální výši poplatku za svoz odpadů by mělo zastupitelstvo rozhodnout už za týden na veřejném jednání. Navržená sazba 600 korun pro rok 2022 by v případě schválení měla být splatná do 31. března. Zároveň návrh nadále počítá se sníženou sazbou pro Popovice, v jejichž katastrálním území se nachází jičínská skládka. Vedení města dlouhodobě upozorňuje na to, že pokud Jičín produkci komunálního odpadu neomezí, popovická skládka brzy nebude stačit a bude nutné odpad vyvážet jinam. I to bude mít v budoucnu za následek zdražování svozu a skladování odpadů.