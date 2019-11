/FOTOGALERIE/ Desítky metrů kolejišť, stovky lokomotiv a vagónů a několik vystavovatelů nejen z Jičína, ale třeba i z Pardubic nebo Peček. Ve čtvrtek byla zahájena tradiční podzimní výstava jičínského Spolku železničních modelářů.

Fanoušci miniaturních vláčků by si neměli nechat ujít velkou výstavu v prostorech jičínského zámku. | Foto: Deník/ Radka Tobolková

Až do neděle mohou nadšenci do mašinek vyrazit nejen do jejich klubovny v Linderově ulici, ale také do galerie a obřadní síně v zámku. Vidět tu můžete analogově i digitálně řízené vláčky, kolejiště s různým rozchodem kolejí i modely v různé fázi rozpracovanosti. Snáze si tak představíte, kolik hodin mravenčí práce se za jejich tvorbou skrývá. To potvrzují i dva ještě náctiletí jičínští modeláři. „Dostat se na výstavu s vlastním modelem je můj splněný sen. Teď bych ještě rád dokončil kolejiště, na kterém pracuji s tátou. Má na délku 11 metrů," říká mladík, který se k tomuto koníčku věnuje od čtrnácti let. „Modelařina je kouzelná v tom, že pracujete se dřevem, elektronikou, využíváte svou fantazii a představivost," vysvětluje společně s kolegou zkušený modelář Jiří Gardoň.