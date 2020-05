Pohled na zástup čekajících školáků, kteří se vraceli po dlouhé odmlce do lavic základní školy na Husově ulici v Jičíně, byl skličující. Děti s rouškami, žádné švitoření a dovádění, ticho a očekávání.

Školáci se vrátili do lavic. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

Rodiče mohli své potomky doprovodit pouze k vratům školy, pak už byli školáci po kontrole potřebných dokumentů vysláni do patřičného sektoru k vyučujícímu. V některých očích se zrcadlila panika, strach. Prvňačka Amálka se do školy těšila, její spolužačka ne. Učitelka první třídy Zuzana Pácaltová má ve třídě devět žáků, tři musela předat do jiné skupiny. Sedm dětí se bude nadále vzdělávat doma. „Děti budeme poučovat o hygienických pravidlech, budeme si říkat, jak to zvládají,“ nastiňuje vyučující průběh prvního „koronavirového“ školního dne.