Jičín – Na 1500 květin můžete každý den až do soboty obdivovat na Valdštejnově náměstí v Jičíně.

Místní klub kaktusářů tu po třiatřicáté pořádá tradiční výstavu, kde představuje kaktusy a sukulenty z pěstitelských základen svých 15 členů. Kaktus asi každý zná, je to suchomilná rostlina, kterou většinou zdobí trny, a je vlastně také sukulentem. Sukulentem je každá rostlina se zdužnatělými listy, kořeny nebo stonky, která roste v suchém prostředí. Určitě znáte aloe, agave či tlustici.



Ladislav Drbohlav, člen klubu kaktusářů, říká: „Jsme vlastně unikátem, protože město nám dovolí postavit stan ve svém historickém centru, čehož si moc vážíme. Pak jsme unikátní množstvím vystavených květin i druhy. Jsou tu tilandsie, orchideje, sukulenty a kaktusy.“



Expozice je zčásti výstavní a zčásti prodejní. Návštěvníci nejvíce touží po kvetoucích rostlinách nebo kaktusech s největšími bodláky. Mezi takové patří například píchlák, který získal přezdívku stolička pro tchyni.



Ladislav Drbohlav tu ve stanu s květinami stráví celý týden, obětuje svoji dovolenou. „Pak se budu ještě 14 dnů vzpamatovávat. Ve stanu se totiž v horkých dnech pohybuje teplota od 50 do 70 stupňů. Někdy jsme dokonce měli i připálené listy u kytek,“ poukazuje kaktusář, který se do tohoto druhu rostlin zamiloval už v šesté třídě. „Nakazil“ ho prý zahradník pan Špína. Kaktusů má doma tisíce, rodina si údajně zvykla.



Kaktusářů se v Jičíně sdružuje celkem 27, nejmladším je Jiří Petera z Hořic. Toho jsme zastihli ještě při vyskladňování chlupatých krasavců. „Doma jich mám několik tisíc. Láska k nim se zrodila ve chvíli, kdy mi jedna z dívek kaktus věnovala,“ přibližuje své kuriózní začátky. Nejstarším členem klubu je paní Turková, které je 78 let. „Jsme v ohrožení, nemáme nástupce, mladé kaktusařina nezajímá,“ posteskl si Ladislav Drbohlav.