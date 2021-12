Stávající modročervené logo s motivem Valdické brány používal jičínský městský úřad přibližně třináct let. S dřívější grafikou se tak zároveň pojila také podoba radničních novin Jičínský zpravodaj. Ten používal grafický layout s drobnými obměnami od roku 2012. Starý grafický manuál ale už delší dobu nebyl s to reagovat na digitalizaci a přizpůsobit se moderním technologiím. "Aktualizace loga a vizuálů byla nutná. Dosud používaný manuál totiž obsahoval staré a zcela nevyužívané prvky, naopak nezohledňoval změny a modernizace. Po technické i estetické stránce byl zastaralý," uvedl mluvčí města Jan Jireš.

Proto se město rozhodlo nechat vypracovat nový manuál spolu s logem. Hlavním zadáním bylo, aby zůstal zachován hlavní motiv, tedy Valdická brána jako významná dominanta Jičína. Nová grafika by měla reagovat na digitalizaci úřadů a vnést do jičínských oficiálních dokumentů moderní nádech. Zároveň se změnou grafického manuálu naplánovalo vedení města spuštění nového městského webu. "Nový web bude výrazná změna v komunikaci města směrem k lidem. Momentálně je hotová plně funkční pracovní verze, která je ale prozatím neveřejná. Předpokládáme spuštění začátkem roku," doplnil Jireš. Nový web podle něj nabídne přívětivější uživatelské prostředí včetně některých nových funkcí, například zavedení Portálu občana. Ten by měl sloužit jako prostředek k elektronické komunikaci lidí s úřady.

K vytvoření nového grafického manuálu přizvalo vedení města autora toho předchozího, profesionálního grafika Lukáše Tanečka. Důvodem byla především cena a komplikovanost, která se pojí s vyhlášením otevřené soutěže.

Nové vizuály staví na piktografickém znázornění jičínské dominanty spolu s jednoduchým nápisem. Základní barevné schéma je zlatožlutá Brána a modrý nápis vyvedený v bezpatkovém písmu. Podle grafického manuálu lze použít také variace těchto dvou barev v písmu i podkladech, zároveň grafika umožňuje použití odstínů šedé.

Už od zveřejnění nové podoby loga v únoru 2021 se proti vizuálům postavila celá řada Jičíňanů. V reakci na schválení nového grafického manuálu vznikl dokonce otevřený dopis podepsaný několika desítkami jičínských osobností činných v kulturním a společenském životě, který jičínské zastupitele žádal o přehodnocení a vypsání veřejné soutěže o zhotovitele nového loga. Výtky se objevily také na sociálních sítích nebo v aplikaci Zmapuj.to, která slouží k nahlašování závad v městském veřejném prostoru. "Každé nové logo vzbuzuje emoce. Je to ale tak subjektivní záležitost, že se nelze zavděčit všem. Osobně se mi taky nelíbí, přála bych si, aby bylo elegantnější a modernější," okomentovala nové logo Jičíňanka Karolína B.

Vedení města si ale za výsledkem stojí, Jičín tak do nového roku 2022 vstupuje s novou grafikou. Ta se občanům představí už v prvním vydání Jičínského zpravodaje. "Věříme, že se nová grafika bude líbit. Skladba rubrik, počet stran, formát, barevnost, distribuce i proces výroby zůstanou stejné," doplnil Jireš.