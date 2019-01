Jičín – V Jičíně vyhrála volby s převahou ODS, druhá je ČSSD. Karty jsou rozdány, podzimní komunální volby už mají své vítěze i poražené. Nyní bude záviset už jen na koaličních jednáních, která rozhodnou o postech na radnicích.

Kompletní výsledky ze všech měst a obcí Jičínska najdete ZDE.

V Jičíně vstoupilo do boje devět seskupení a voliči mohli na hlasovacích lístcích vybírat celkem ze 188 kandidátů (jeden odstoupil). Jen jednadvacet z nich však bude rozhodovat v zastupitelstvu o budoucnosti města.



Ambice na vítězství měla ODS se současným starostou Martinem Pušem, nově vzniklá TOP 09 s Tomášem Frýbou, která kandidovala v komunálních volbách poprvé, i ČSSD s Josefem Dvořákem.



ODS získala v zastupitelstvu šest mandátů, to je o čtyři méně než při volbách v roce 2006.



Starosta Martin Puš k volebním výsledkům říká: „Jsme rádi, že jsme zvítězili poměrně výrazným rozdílem. Probíhají jednání, veškeré varianty jsou možné. Pokud mohu mluvit sám za sebe, rád bych vytvořil koalici z lidí, kteří chtějí pro město pracovat a jsou rozumní. Zda se nám to podaří, to uvidíme.“

Když se ptáme, koho má starosta konkrétně na mysli, uvádí, že přirozenými partnery ODS jsou TOP 09 a Věci veřejné i sociální demokraté. „Jednat budeme se všemi.“ Martin Puš dodává, že ODS bude požadovat obsazení starostenského postu, vše ostatní je ve hře. Výsledky by měly být jasné na konci týdne.



Lídr ČSSD Josef Dvořák přiznává: „Je to pro nás úspěch, spokojenost je velká, čekají nás ale povolební jednání, a ta nebudou jednoduchá. Ještě nevím, jaké bude uskupení, ale usilovat budeme minimálně o dvě místa v radě. “