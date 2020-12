Jičín se vrátil k tradiční podobě sobotních trhů na Valdštejnově náměstí. Prodejní sortiment nebyl nijak omezen, v nabídce převažovala adventní výzdoba, poptávka byla po jmelí, oblečení, fronty stály u domácího pečiva. Centrum města výrazně ožilo, většina lidí vyrazila ven v rouškách.

Karel Fiala nabízel ve svém stánku dřevěný sortiment do kuchyně: vařečky, kvedlíky, prkénka, paličky, lžičky, válečky, k tomu dětské hračky a korálky.

„Je to hlavní předmět mého podnikání, takže jsem byl opravdu doma a dnes poprvé vyrazil do terénu. Nečekám, že by mě někdo něco kompenzoval. Asi mám smůlu, ale nějaké úspory jsem nageneroval, takže jsem žil hlavně z rezervy,“ rozpovídal se muž, který své zboží nabízí hlavně po tvrzích v Královéhradeckém, Libereckém a Ústeckém kraji. Výrobou věcí ze dřeva se zabývá osmadvacet let.

„Poprvé po dlouhé době jsme vyrazili na trhy. Zdá se mně to bezpečné. Lidé tu dodržují rozestupy,“ říká jičínský senior při cestě z nákupů.

„Pro nás docela dobrý, ale lidi se stejně bojí, méně nakupují. Není to takové jako předtím,“ posteskla si prodavačka vánoční výzdoby.

Trhy byly také místem setkávání, spoustu lidí se dlouho nevidělo. „Prodělala jsem covid a byla to hrůza. Nikomu to nepřeju a kdo to zlehčuje, toho bych poslala podívat se do nemocnice,“ vypráví zdrcená šedesátiletá Hana, obklopená v kroužku známými. „Bylo to jako blesk z čistého nebe. Testy jsem měla pozitivní a doktorka mně doporučila pobyt v nemocnici. Já se ale cítila dobře a chtěla zůstat doma. Po hodině se můj stav rapidně zhoršil, že jsem musela volat záchranku,“ vzpomíná na dramatické okamžiky, kdy ji lékaři diagnostikovali oboustranný zápal plic. Všem doporučuje nosit roušky, mýt si ruce a neriskovat a nic nepodceňovat.

Novopačáci museli letos oželet tradiční vánoční trhy, které pořádá střední škola gastronomie a služeb. Přesto městské kulturní středisko pružně zareagovalo na uvolnění koronavirových opatření a zorganizovalo v sobotu na náměstí Mikulášský advent.

Mezi stánky s klasickými vánočními i regionálními produkty nechyběl tradiční betlém s ovečkami a také schránka po dopisy Ježíškovi. Vánoční písně místo z pódia sice zněly jen z reproduktorů, ale i přesto si sem lidé našli cestu. „Přišli jsme to jen omrknout, je to tu fajn, koupili jsme si domů vánočku a buchty,“ směje se paní Jana Karásková, která do centra vyrazila s celou rodinou.

Sobotní den byl sváteční i pro rodiny, které mohly po dlouhé odmlce za svými příbuznými do domovů seniorů. Za přísných hygienických opatření a s antigenními testy na covid 19 nebo potvrzením, že covid prodělali. Novopacký domov zatím testování návštěv z kapacitních důvodů neprovádí, takže pro příchozí to byl složité. „Přišly čtyři návštěvy, někdo nemoc prodělal, ostatní si nechali provést testy,“ uvedl ředitel. Sehnat si ale odběry antigenními testy je v této době téměř nemožné a PCR testy jsou finančně náročné. Ředitel Šimek očekává, že návštěvnost se tady zvedne po 18. prosinci, kdy mají být antigenní testy pro veřejnost zdarma.