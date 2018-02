Jičín už čeká rok na přiznání dotace

Jičín - Záměr přestavby půdních prostor Základní školy Husova má naději na realizaci jen tehdy, pokud město získá dotaci. Stavět se má už v letošním roce.

Pod střechou přístavby školy, kde se nachází jídelna, mají vzniknout dvě nové odborné učebny pro výuku jazyků a přírodovědné laboratoře. Své zázemí zde najdou i asistenti pedagogů, kteří pracují se žáky, vyžadující zvláštní péči.

V budově bývalého učitelského ústavu pak dojde k rekonstrukci učeben chemie a fyziky. V plánu je také v prostorách u jídelny instalovat výtah pro bezbariérový přístup do 3. a 4. nadzemního podlaží a upravit dvůr.

„Díky projektu pořídíme i nové výukové pomůcky. Jeho realizací dojde ke zkvalitnění výukových předmětů v moderně vybavených učebnách,“ libuje si ředitel školy Roman Mareš.

Podmínkou stavby je však získání dotace od Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 15 milionů korun. „Projekt rekonstrukce podkroví byl předán pro přidělení dotace vloni v únoru. Převis žádostí je více než trojnásobný. Pokud dotaci nezískáme, zakázku zrušíme,“ říká k plánované investici místostarosta Petr Hamáček.

Rozhodnutí o udělení či zamítnutí dotace má město získat do poloviny letošního roku. Projekt přitom leží na stole u kompetentních orgánů už rok.

Odhadované náklady na modernizaci Dvojky jsou 18,5 milionu korun včetně DPH, dotace by mohla pokrýt až devadesát procent nákladů. Stavební práce by pak nijak neohrozily chod školy, probíhaly by za provozu.

Školu v současné době navštěvuje 585 žáků, její kapacita je 600 dětí.

„Škola ještě potřebuje novou fasádu. Tady bude žádost o dotaci putovat na ministerstvo financí. Náklady odhadujeme na osm milionů korun,“ doplňuje místostarosta Hamáček.

HISTORIE ŠKOLY

Na konci 19. století byla budova vystavěna pro účely C. K. Učitelského ústavu (r. 1886). Ve školní lavici zde usedal i budoucí spisovatel Karel Václav Rais, po kterém se také ústav později jmenoval jako Raisův státní koedukační ústav ( 1929 – 1948). Škola je známa z historie také jako Obecná škola dívčí, Střední dívčí škola, dále 2. Osmiletá střední škola a II. ZDŠ (Dvojka). K hlavní budově školy čp. 170 patří ještě budova přístavby a školička (od školního roku 2015 – 2016 v nové podobě). Ve školičce jsou umístěny všechny tři 1. ročníky, třída 2.A, třída 2.B a 2 oddělení školní družiny.