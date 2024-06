Tomáš Cerman Redakce dnes 13:14

Během Valdštejnských slavností navštívily Jičín delegace z partnerských měst – Erbachu (Německo), Svídnice (Polsko) a Martina (Slovensko). V květnu při Valdštejnských slavnostech se v Porotním sále uskutečnil slavnostní akt podpisu dvou memorand. Tato memoranda se podepisují tradičně po uplynutí pěti let partnerství a deklarují vůli pokračovat ve společných projektech. Smlouva o partnerství s německým městem Erbach má 30 let a partnerství s polským okresem Svídnice trvá již 15 let.