Do podpory Ukrajiny se zapojilo také vedení města Jičín. "V pondělí Vladimír Putin pronesl projev, ve kterém žádá demilitarizaci Ukrajiny, která by se měla zříci vstupu do NATO. Uznal povstalecké republiky Doněckou lidovou republiky a Luhanskou lidovou republiku a následně zahájil vojenskou misi na území těchto republik. Tato akce ze strany Ruska je jednoznačným projevem agrese vůči Ukrajině a porušením mezinárodního práva, kterou město Jičín jednoznačně odsuzuje," uvedl v prohlášení starosta města Jan Malý. Stanovisko rozeslal také hejtmanovi Martinu Červíčkovi a premiérovi Petru Fialovi.