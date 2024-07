Kde jsou ostatní nájemníci a jak dlouho bude dům neobyvatelný?

Sami si zajistili bydlení u známých. Nevíme, jak dlouho tam budou. Na místě už byl i zástupce pojišťovny, ale nyní je těžké říci, kdy budeme moci přistoupit k rekonstrukci. Musí se k tomu vyjádřit statik, projektant a další. Ten byt vypadá jako z pekla, je úplně černý.

Máte informace o tom, co se na místě nyní děje?

Pokud vím, tak tam měla přijet kriminální služba vyšetřovat příčinu požáru. To je nyní základní úkol. Jinak se dům musí nechat vyschnout, protože je celý prolitý vodou.

S informacemi o neplatičích se objevily spekulace, že jde o problematické místo. Jak byste lokalitu charakterizoval?

Žádné ghetto to není. Barákova ulice leží na Novém Městě naproti kostelu, kde je řada obytných domů vystavěných za první republiky nebo krátce po válce. Ve druhé části za křižovatkou jsou na jedné straně moderní domy postavené po revoluci a na druhé panelová zástavba. Domy jsou tam zateplené a v pořádku, skutečně to není žádné ghetto.

Jak nešťastnou událost osobně vnímáte?

Z mého pohledu je to nepředvídatelné neštěstí, je mi velice líto, že se to stalo. Že to byla problematická rodina, je pravda, ale to je vedlejší.