Téma Deníku: Jičín stále roste, vesnice zeštíhlely

Jičínsko - Obyvatel ubývá nejen na venkově, ale i v některých městech.

Možná vás překvapí, že za císaře Františka Josefa I. v roce 1869 měl Jičín téměř osm tisíc obyvatel a 206 domů. Starostenský post si v tomto roce předávali František Rutte s Antonínem Zvěřinou. Za 148 let se Valdštejnovo město rozrostlo na dvojnásobek. Dnes tu napočítáme 16 448 obyvatel, v roce 2011 zde bylo evidováno 2653 domů. V regionu jediný Jičín zaznamenal tak výrazný rozmach. Do Jičína navíc přijíždějí lidé z venkova za prací i nákupy, v současnosti je tu i velký stavební ruch, přibývá bytových domů. Po vzoru okresního města se rozvíjela i Nová Paka, ze sedmi tisíc lidí v roce 1869 tu dnes žije 9 165. Jinde má bohužel počet obyvatel sestupnou tendenci. Například v Hořicích se za posledních 37 let snížil počet trvale žijících z 9 251 na 8 601. V Lázních Bělohradu je za posledních téměř čtyřicet let o 250 obyvatel méně tak jako na Pecce, která za stejný časový úsek „zeštíhlela“ o dvě stě občanů.

„Velký úbytek jsme zaznamenali po osmdesátých letech, kdy se lidé stěhovali na novopacké sídliště,“ analyzuje situaci starostka Hana Štěrbová.

