Jičín slaví Svátek hudby. Melodie se dnes ponesou celým městem

Stavebnictví - Stavebnictví Ostatní stavební technici 26 180 Kč

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu TECHNIK/-ČKA PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26180 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: TECHNIK/-ČKA PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB, - Požadujeme: vzdělání SPŠ stav.nebo VŠ obor dopravní stavby, ŘP sk. B, samostatnost, flexibilita, spolehlivost, organizační a komunikační schopnosti , - Náplň práce: Příprava staveb: Připravuje investiční záměry, zajišťuje projektovou dokumentaci dle platných předpisů, průzkum, diagnostiku, majet. přípravu staveb (správní řízení, výkupy pozemků, vlastnictví nemovitostí), povolení staveb dle stavebního a silničního zákona. Vypracovává jednoduché rozpočty staveb., • Realizace staveb: Zajišťuje výkon technického dozoru u siln. staveb, kontroluje jakost, odpovídá za převzetí prací. Zajišťuje užívání stavby dle zákona, majetkové vypořádání, podklady pro realizaci dotačních titulů. Připravuje podklady pro zařazení stavby do majetku objednatele. Sleduje stavbu v záruční době. , - Nabízíme: mzda Kč 26180,- (+ ohodnocení formou měsíčních prémií a pololetních odměn, roční průměrná mzda Kč 418.000,--), - Životopisy zasílejte na adresu: ludmila.vlckova@uskhk.eu. Do předmětu uveďte "technik PRS JC". Úplné znění inzerátu naleznete na www.uskhk.eu. Účastí ve výběrovém řízení uchazeč bere na vědomí skutečnost, že oprávněným zájmem společnosti je uchovat si poskytnuté osobní údaje uchazeče po dobu 1 roku po skončení výběrového řízení za účelem právní ochrany a případného oslovení. Pracoviště: Údržba silnic královéhradeckého kraje a.s. - pracoviště jičín, M. Koněva, č.p. 467, 506 01 Jičín 1. Informace: Ludmila Vlčková, +420 495 540 219,725 929 139.