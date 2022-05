„Němci se v této době chovali velmi brutálně. V tento den byl vyhlášen poslední letecký poplach,“ vypráví historička jičínského Regionálního muzea a galerie Hana Fajstauerová v článku k 70. výročí konce druhé světové války. I letos, o sedm let později, se na Jičínsku slaví Den vítězství a konají se pietní akce u pomníků těch, kteří se v květnu roku 1945 postavili proti nacistům v boji za svobodu.

Z Jičína si za druhé světové války udělalo hlavní krajské velitelství obávané gestapo. Když se 5. května 1945 roznesla zpráva o Pražském povstání, bylo podle Hany Fajstauerové Valdštejnovo náměstí plné lidí. Nacisté se sice snažili povstalecké aktivity potlačovat, mnoho úspěchů ale nezaznamenali.

Češi zamazávali názvy německých firem, z radnice byla stržena deska s německým označením, jež kryla český název budovy. Na většině domů se objevily československé prapory, na Valdické bráně dokonce čtyři: československý, sovětský, americký a britský.

Aby zabránili zbytečnému krveprolití, dohodli se představitelé Revolučního národního výboru a tehdejší starosta Klouček s německým velitelem Anhaltem na pravidlech. Směly být vyvěšeny pouze československé vlajky a vojsko se stáhlo do kasáren pod podmínkou, že bude ve městě klid a nebudou napadáni němečtí občané.

Toho dne také poprvé po letech zazněla v ulicích československá státní hymna Kde domov můj.

V následujících dnech se události daly do pohybu. Do města se začali vracet zajatci a uprchlíci, kteří se nejdříve usídlili v budově gymnázia. Brzy jich ale bylo tak moc, že pro ně musel být zřízen tábor na Čeřovce. Začátkem května také partyzáni vylákali šéfa jičínského gestapa Antona Lehnera z jeho bytu, zajali ho a odvezli do Rovenska pod Troskami, kde jej další den popravili.

Po vyhlášení německé kapitulace v noci z 8. na 9. května nastal podle Fajstauerové v Jičíně dlouho očekávaný klid. Ještě o den později se zde ale střílelo. Před budovou gymnázia se strhla přestřelka s autokolonou příslušníků SS. Ti se rozutekli po okolí, byli ale brzy dopadeni a umístěni do zajateckého tábora.

V šest hodin odpoledne 10. května vstoupila do Jičína Rudá armáda.

Historky o dílčích bojích v okolí a partyzánských operacích patří k místnímu folkloru. Jisté ale je, že celá oblast byla zajištěna 16. května, týden po německé kapitulaci.

Den vítězství si koncem tohoto týdne připomínají města v celém regionu pietními akty u pomníků. V Jičíně se v pátek 6. května sešli zástupci vedení města, žáci ZŠ Husova, pamětníci a příslušníci Českého svazu bojovníků za svobodu před pomníkem na Čeřovce a následně u pomníku kapitána Josefa Šimka v Popovicích. Jičínský starosta Jan Malý připomněl, že se letos scházíme k oslavám konce druhé světové války, zatímco na Ukrajině nadále zuří boje.

Promluvil také lékař a pamětník Vilém Hoffmann. „Je třeba si uvědomit, že agresory nejsou celé národy. Nejsou špatní všichni Němci, všichni Rusové. Stejně jako lidé i národy mají v sobě dobroi zlo zároveň. Agresi vyvolávají ideologie,“ dodal na závěr s přáním, aby se přítomní za rok sešli u pomníků už v čase míru.