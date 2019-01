Jičín -Revitalizace panelových sídlišť pokračuje. Letos přibude 105 parkovacích míst, víceúčelové hřiště s horolezeckou stěnou i přechody. Druhá etapa oprav přijde na téměř 15 milionů korun a hotová by měla být do konce tohoto roku.

Problémem je (jako na většině sídlišť) málo prostoru pro automobily. „Je třeba doplnit parkovací místa, kterých je nedostatek. Bohužel to většinou půjde na úkor zeleně. To ale neznamená, že obyvatelé o ni přijdou. V každé etapě rekonstrukce jsou vegetační úpravy,“ řekl Martin Mitlöhner z odboru územního plánování a rozvoje města.



Na sídlišti Husova a Nové Město Jih budou zrekonstruovány chodníky, a to například v ulicích Na Jihu a Přátelství, Pod Lipami nebo U Trati. V rámci úprav vzniknou i bezpečné vyvýšené přechody pro chodce.

Sídliště Husova

Komplex paneláků Husova bude bohatší o 48 parkovacích míst. Kromě toho projdou opravou dvě stanoviště pro kontejnery, která potřebují vyměnit přístřešky. Město zde také chystá vysadit 20 stromů a zlepšit prostor před vchody do domů zmlazením dřevin, obnovou trávníku a doplněním laviček.



V ulici U Trati vznikne zastávka MHD a přechody si navíc vyžádají kabelové vedení a doplnění pouličního osvětlení. Zajímavostí budou takzvané výhybny pro krátkodobé zastavení vozidel. To vše za 6,8 milionu korun.

Sídliště Nové Město Jih

Obyvatelé Jihu určitě ocení bezpečný přechod v ulici Přátelství, která je velmi frekventovaná chodci a automobily. Pro rodiče s dětmi se promění současné prašné hřiště na sportovní víceúčelové s umělým povrchem, oplocením, osvětlením a posezením. Radnice zvažuje i venkovní krby. Ti aktivnější určitě ocení horolezeckou stěnu, která bude součástí hřiště. Na Novém Městě vznikne i plocha pro pétanque.



Hezčí by mělo být i místo před Bunkrem za pomoci parkových úprav. Opravena budou tři stanoviště kontejnerů a po celé ploše osídlení bude vysazeno asi 60 stromů. Náklady vyjdou na 8,1 milionu korun.



Jičínská radnice získala peníze na realizaci od ministerstva pro místní rozvoj z fondu podpory regenerace panelových sídlišť. Na sídliště Husova přispělo 3,7 milionu a na Nové Město čtyři miliony korun. „Tyto úpravy chceme stihnout do konce roku. Samozřejmě ale záleží na počasí i firmě, zda se to podaří,“ dodal Mitlöhner s tím, že tímto revitalizace sídlišť zdaleka nekončí. O další finance na příští etapu bude Jičín opět žádat ministerstvo.