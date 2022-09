Lodžie ožije Worldfestem. Láká na umělce ze zahraničí i ukrajinskou dramaturgii

Současní dodavatelé energií nabídly městu pro rok 2023 mnohonásobně vyšší ceny, proto se Rada města rozhodla sehnat nové. Na prázdninových jednáních radní odsouhlasili záměr získat dodavatele plynu a elektřiny pro město a jeho příspěvkové organizace před Českomoravskou komoditní burzu, kde bude Jičín zastupovat firma FIN-servis. „Firmu jsme vybrali, aby podle našich pokynů na burze vybrala nejvýhodnější dodavatele energií pro město Jičín,“ dodal starosta.

5x tolik

Zatímco pro rok 2022 zaplatilo město za energie pro provoz města a příspěvkových organizací přibližně 20 milionů korun, podle současných cen by to příští rok mohlo být o více než 100 milionů víc. Vedení města Jičína proto musí urychleně hledat způsoby, jak na rapidně narůstající náklady našetřit.

Jičínský úřad momentálně zpracovává přehled jednotlivých nákladů a zjišťuje, kde všude bude možné tolik potřebné finance uspořit. První na řadě bude podle starosty stanovení priorit v probíhajících a připravovaných investicích. „Teď například opravujeme fasádu na ZŠ Husova. Nemůžeme udělat jen půlku a zbytek neopravit. Ale musíme uvažovat o tom, které investice jsou nezbytné a které ne,“ vysvětlil Malý.

Velkým tématem do budoucna budou při vytváření rozpočtu udílení městských dotací. Podle starosty bylo zastupitelstvo v minulosti v rozdělování peněz velmi vstřícné, většinou dotaci žadatelům dalo, i když třeba ne v požadované výši.

Vedení města rovněž oslovilo ředitele příspěvkových organizací, kteří mají navrhnout, jak by se u nich dalo ušetřit. Úspory se nejvíce dotknou resortu kultury a sportu. Ve hře bude zdražení vstupného, snižování teploty vody a provoz krytého bazénu a sauny, debatovalo se také o provozu zimního stadionu. Ten některé české obce letos vůbec nezprovozní. „My jsme letos začali ledovat, protože si to zaplatili rodiče. Ale pokud by za rok měla být situace podobná, musíme zvažovat, jestli se vyplatí v srpnu mrazit,“ doplnil Malý.

Přebírání ozdob

Za luxus, který si město nejspíš nebude moct dovolit v plné míře, se považuje i vánoční osvětlení. Za posledních sedm let se Jičín každoročně překonával ve světelných dekoracích centra města, na které se jezdí dívat lidé z širokého okolí. Letos by ale mohlo být poloviční. „Oslovili jsme firmu, která nám osvětlení zajišťuje, aby nám vypočítala, kolik každý prvek osvětlení spotřebuje energie a kolik stojí. Podle toho se rozhodneme, co a jestli na Vánoce rozsvítíme,“ doplnil místostarosta Jan Jiřička.

Ve středu se k otázce energetických úspor sejdou lídři všech dvanácti kandidujících politických uskupení. Cílem schůze není utváření koalic, ale seznámení všech kandidátů se situací a hledání jednotného stanoviska, aby po volbách, které se uskuteční na konci září, mohlo nové vedení města pokračovat v nastavených úsporných řešeních. „O opatřeních bude vedení města průběžně informovat. Konkrétní kroky vyplynou z dalších jednání, některé ale nesnesou odkladu až na dobu po komunálních volbách,“ dodal Malý.

Úsporami se podle tajemníka jičínského městského úřadu Petera Bareše snaží vedení města apelovat i na občany, aby nad šetřením energií uvažovali. Úřad chce jít příkladem například snižováním teploty vytápění v kancelářích úředníků. Město Jičín není pouze odběratelem, ale také poskytovatelem energií. Jak se zdražování dotkne například cen nájmů zatím není jisté.