Společnost SeneCura poslala Deníku oficiální vyjádření k problémům s firmou Urban Survival. Hned v začátku uvádí, že problémy způsobené krachem generálního dodavatele a partnera nebudou mít žádný vliv na poskytování stávajících sociálních služeb, ale promítnou se na dočasném pozastavení všech investic v Česku. „Tato situace nás zasáhla ve více oblastech, zejména pak finanční a reputační. Je třeba říci, že jednání našeho bývalého partnera je absolutně neslučitelné s hodnotami skupiny SeneCura a od tohoto jednání se jednoznačně distancujeme,“ uvedla společnost ve zprávě. V insolvenčním řízení přihlásili vůči Urban Survival pohledávky v řádu jednotek milionů eur.

Rodáci nechtějí jinam

Pro město vzniká prodlením na stavbě SeniorCentra několik zásadních problémů. Tím nejpodstatnějším je výpadek kapacit v pobytových sociálních službách, se kterými nejen Jičín, ale i celý Královéhradecký kraj počítal ve své síti. V Jičíně a nejbližším okolí čeká na umístění v blízkém domově důchodců několik desítek lidí. To mělo vyřešit právě 120 míst, která ve svém zařízení slíbila SeneCura. „Problém to je a řešení navíc komplikuje fakt, že ti lidé, kteří se často v Jičíně narodili a prožili tu celý život, nechtějí přijmout nabízené místo v domově důchodců například v Semilech. Nechtějí být jinde,“ vysvětlil situaci starosta Jan Malý.

S místy v SeniorCentru počítají také strategické dokumenty města. Na červnovém jednání zastupitelé schvalovali Plán sociálních služeb na příští roky a při projednávání na tento problém upozornil představitel opozice Ladislav Brykner. „Když něco plánujeme, tak bychom měli mít naději, že se to změní. Když to neudělá SeneCura, tak budeme muset zapřemýšlet my, jestli například nerozšířit kapacitu domova důchodců,“ řekl.

V podobném duchu se v posledních dnech vyjadřují také sami Jičíňáci. „Město mělo zkusit zažádat o dotaci a vybudovat pro seniory Jičína domov důchodců samo. Takhle to bude zchátralé a stejně to půjde celé k zemi. Místa pro seniory je nedostatek, což musí město vědět,“ prohlásila na Facebooku pod příspěvkem místostarosty například Dominika J.

Zda má město záměr vybudovat vlastní domov seniorů, ale nikdo z vedení nepotvrdil. Hamáček podle svých slov nadále věří, že SeneCura projekt dokončí, byť se zpožděním. „Je to pro ně atraktivní právě i tím, že jsou zařazení v krajském plánu sociální péče. Vyzkoušeli si to už v Hradci Králové, kde jejich zařízení funguje,“ doplnil.

Podle starosty v tuto chvíli není možnost, že by město od SeneCury koupilo kasárny zpátky. Budovy jsou ve velmi špatném stavu, SeneCura navíc v prvních měsících stavby v objektu proinvestovala část nákladů. Dalším jednáním se ale prý radnice bránit nebude.

SeneCura nadále trvá na tom, že ve střednědobém horizontu obnoví budování nových domovů pro seniory, podrobnosti ale odmítá sdělit. Podle vyjádření bude společnost vše řešit výhradně se smluvními partnery, tedy dotčenými obcemi a kraji. „Bohužel jde o právně složitou situaci a nalezení právně bezvadného řešení je otázka budoucích týdnů a měsíců. Současně platí, že s ohledem na probíhající insolvenční řízení a potenciální trestní řízení se nebudeme ve věci společnosti Urban Survival dále vyjadřovat,“ doplnila SeneCura v oficiálním stanovisku.

Společnost přislíbila vedení města, že na příští dva roky stavbu zajistí a zakonzervuje, splní také své závazky ohledně odvodu dešťové vody a zabezpečení. O dalším postupu se ale zatím rozhoduje. „Oznámili nám, že nám pošlou dopis. Očekávám, že v něm požádají o odklad termínů,“ uvedl Hamáček.

V lednu 2024 totiž uplyne lhůta pro dokončení stavby, SeneCura pak podle současné smlouvy musí uhradit pokutu 100 tisíc korun za každý započatý rok prodlení. Podle místostarosty město tomuto požadavku nejspíš vyhoví, stejně jako tomu bylo u dalších nedávných projektů, které se protáhly.

Poslední dvě zbývající budovy bývalých kasáren koupila na jaře 2021 společnost SeneCura od města za 11,65 milionu korun. Hodlá zde vybudovat pobytovou sociální službu pro 120 lidí, především pak pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Zároveň zde má vzniknout 70 pracovních míst. Stavba začala na konci září 2021 a ani ne o rok později utichla.