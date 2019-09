/FOTOGALERIE/ Na Žižkově náměstí v Jičíně bylo v sobotu odhaleno osm Kamenů zmizelých (Stolpersteine), které budou navždy připomínat osud židovské rodiny Steinerů.

Bratři Steinerovi přišli do Jičína v roce 1904, resp. 1921, založili tu rodiny a živili se jako obchodníci s textilem a galanterií. Do druhé světové války vedly jejich rodiny normální život. Následně byli rodiče i děti potrestáni za to, kým byli, nikoli za to, co udělali. V lednu 1943 museli nastoupit do transportu, který je odvezl do Terezína. O týden později byli převezeni do koncentračního tábora v Osvětimi. Konce války se stejně jako miliony dalších nedožili.