Jičín – S téměř 443 miliony bude hospodařit město v příštím roce.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Houdek Martina

I přes některé námitky zastupitelů, že má být rozpočet schvalován na začátku příštího roku, třináct poslanců návrh vyrovnaného hospodaření podpořilo.

Město proinvestuje 113 milionů, peníze vloží například do stavby hasičské zbrojnice, vybudování podzemních kontejnerů, do přestavby bývalé VZP na autobusovém nádraží v Polyfunkční komunitní centrum, zateplení DPS v ulici Přátelství, do rekonstrukce domu čp. 2 na Valdštejnově náměstí a také do postupné obnovy jezuitské koleje.