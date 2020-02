Z personálních a organizačních důvodů mění Technické služby města Jičína víkendový provoz sběrného dvora. Určitou náhradou za zrušení nedělního chodu je rozšíření provozní doby během soboty.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V období od 29. března do 25. října - v období letního času mimo letní prázdniny - bude sběrný dvůr v sobotu v provozu od 9 do 15 hodin (v minulosti byla provozní doba v sobotu od 8 do 12 hodin). O letních prázdninách a v zimním čase bude sobotní provoz od 8 do 12 hodin.