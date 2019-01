Jičín – Již několik měsíců je městská rada nefunkční, jelikož je pouze čtyřčlenná. Jednotliví zástupci politických stran se několik měsíců nedokáží dohodnout na svých požadavcích, a to i přesto, že proběhlo nespočet jednání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Změny

Nejdříve svoje posty opustili zástupci TOP 09 Tomáš Frýba a Daniel Novotný, k prvnímu dubnu rezignoval Jan Čeliš (ČSSD).



Tomáš Frýba odstoupil poté, co byl obviněn jedním členem ODS z toho, že zaměstnanci městského úřadu nařídil instalovat monitorovací zařízení do počítačů v technických službách. Z tohoto důvodu došlo k rozpadu koalice mezi ODS, ČSSD a TOP 09.



Po jejím zániku se věci daly do pohybu a začalo jednání mezi jednotlivými politickými subjekty a vzniklo nové seskupení Změna pro Jičín, kam vstoupily Věci veřejné, TOP 09, Sdružení pro Jičína a Volba pro město.

Změna pro Jičín požaduje v radě čtyři místa s tím, že post starosty a místostarosty přenechá ODS a ČSSD nebo naopak. Na tento požadavek však koalice nechtěla přistoupit.



Názor ODS

Zeptali jsme se starosty Martina Puše (ODS), zda jednání pokračují dále nebo se zastavila na mrtvém bodě.

„Celou záležitost se snažíme aktivně řešit. Naším cílem je dospět s ostatními členy zastupitelstva k dohodě, rozhodně však odmítáme takové podmínky, které neodpovídají výsledkům voleb. Je zarážející, že zástupci TOP 09, kteří získali dva mandáty a navíc způsobili rozpad koalice a rady města, nejsou stále schopní přijmout volební porážku a jakékoliv nabízené varianty odmítají. Minulý týden jsme spolu s ČSSD předali zástupcům Změny pro Jičín další dvě varianty.

První řeší uspořádání v radě města tak, aby v ní byli tři zástupci stávající koalice, čtyři zástupci Změny pro Jičín s tím, že ODS si ponechá post starosty a ČSSD místostarosty. V druhé variantě je poměr sil obrácený s tím, že ČSSD uvolní pro zástupce Změny pro Jičín post 1. místostarosty. Současně si neklademe žádné personální požadavky, nechceme a nebudeme zasahovat do vnitřních záležitostí jednotlivých stran a hnutí. Další jednání budou probíhat příští týden."



Postoj nového seskupení

Stejnou otázku jsme položili Tomáši Frýbovi (TOP 09- Změna pro Jičín). „Členové ODS přišli s tím, že v nové radě nechtějí aktéry TOP 09. Na tuto variantu klidně přistoupíme, pokud ze svého křesla odstoupí starosta Martin Puš. Respektujeme to, aby nový starosta byl z řad ODS. Nejlepší možností je podle nás Jiří Liška, který i v minulých volbách skončil na prvním místě. S ODS a ČSSD se sejdeme v pondělí." Zastupitelé se nyní schází zhruba dvakrát měsíčně, aby probrali a schválili body rady.