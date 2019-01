Jičín –Letos vloží město do investic asi 165 milionů korun. Peníze půjdou například na rekonstrukci zimního stadionu.

Z veřejného zasedání jičínských zastupitelů. | Foto: Bohumír Procházka

Největší město okresu si tento rok nemůže moc vyskakovat, alespoň co se týče finanční stránky. Zastupitelé sice ve středu schválili vyrovnaný rozpočet (kde činí jak příjmová, tak výdajová složka 454 miliony 509 tisíc korun), ale nazvat by se dal spíše napjatým.



Čisté příjmy totiž činí přes 322 milionů korun, zbytek tvoří devadesátimilionový úvěr a 42,5 milionu zůstatek z minulého roku. Naopak výdaje tvoří přes 392 milionů korun plus 62 milionů splátky.



Přibližme si některé z důležitých položek a investičních akcí. Nejvíce finančních prostředků do městské kasy plyne samozřejmě z daní a ostatních poplatků, je to částka okolo dvou set milionů korun.



Na druhé straně vynaloží Jičín tři miliony na kofinancování rekultivace skládky Zebín.



Největší obnos, 95 milionů, je věnován na rekonstrukci zimního stadionu. Město se nevyhne ani opravě střechy kulturní haly a rekonstrukci v ZŠ na Husově ulici.



Na zasedání zastupitelstva se však hlavní investiční akce víceméně neřešily tolik jako nižší náklady. Jiří Vitvar navrhl do rozpočtu zahrnout 300 tisíc jako spolufinancování milionové dotace, kterou získala římskokatolická církev na rekonstrukci kostelíka pod Zebínem.



Doporučoval za to snížit částku na výkup pozemků. Jeho návrh získal plnou podporu přítomných.

Dále se však již shoda nacházela těžko. Několika zastupitelům se nelíbilo, že do rozpočtu byla doplněna stotisícová částka na podporu jičínských hokejistů, když sportovci mohou získávat finance z příslušného grantového systému. ,,Nelíbí se mi, že příspěvek vůbec neprošel sportovní komisí, dozvěděl jsem se o něm až z návrhu rozpočtu,“ kritizoval předseda sportovní komise Petr Šindelář.



Starosta Martin Puš měl na to jednoduchou odpověď: ,,Rozpočet je stále velice živý, proto tam byla tato částka přidána. Jak víte, opravujeme zimní stadion a chceme postavit jičínský hokej zase na nohy. Proto do něj musíme něco investovat. Hokej je drahý sport, sto tisíc bychom tedy chtěli využít na pořízení výstroje pro začínající hráče.“ Dále dodává, že když budou rodiny vědět o možnosti půjčení výstroje, tím spíš své dítě na tento sport dají.



Další ostrá diskuze se vedla nad příspěvkem ve výši 30 tisíc pro zdejší skauty, který navrhl rovněž Jiří Vitvar. Zástupce za ČSSD Jaroslava Komárková se proti tomu ostře ohradil: ,,Proč bychom měli dávat peníze zrovna skautům? A co pionýři nebo zahrádkáři, každý by chtěl z rozpočtu nějakou korunu pro svoji činnost. Skauti mohou čerpat peníze z kulturního grantu.“

Názorů padlo mnohem víc, důležitější je však poznamenat, že návrh J. Vitvara (KDU – ČSL) nebyl většinou podpořen. Poslední návrh podal Petr Hamáček (KDU – ČSL). V rámci akce Valdštejnův Jičín budou opraveny jedny dveře ve Valdštejnské lodžii. Ptal se, proč nejsou zrenovovány i další dvoje dveře, a chtěl přesunout dvě stě tisíc z plánované inovace odbavovacího systému v Aquaparku, na koupališti a na zimním stadionu (celková částka 800 tisíc korun). Ani jeho žádost se neshledala s úspěchem.