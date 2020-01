Malá Anička dostala darem náušničky z bílého zlata a maminka převzala květinu. Od města Jičína přijaly i pamětní list a dar ve výši 5 tisíc korun. Na nového člena rodiny se již těší dvě sestřičky, Terezka a Verunka.

Aničku přivedl na svět tým vedený MUDr. Lubomírem Voltrem, primářem Gynekologicko-porodnického oddělení ON Jičín a.s. Ani on si setkání nenechal ujít. Svěřil se, že porodnice v Jičíně měla loni napilno, protože na svět přivedla více než 900 dětí, což je hranice, kterou se jen málokdy podaří překonat.