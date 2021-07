"Dále doporučíme městskému zastupitelstvu, aby hlasovali o dalších financích, které na Moravu pošleme. Tato částka už by se mohla pohybovat v řádech stovek tisíc," doplnil starosta Jičína Jan Malý. Jičínské zastupitelstvo bude jednat v září, starosta je ale přesvědčený, že i po prázdninách budou zasažené obce potřebovat finanční pomoc.

O tom, jak může město lokalitu podpořit, jednal Jan Malý se starostkou Hrušek Janou Filipovičovou. "Říkala, že je to hrozné, ale teď není čas nad tím plakat, musí se jednat. I my budeme další kroky rozebírat na středečním jednání Rady města," doplnil Malý. V Jičíně se do pomoci Moravě zapojily neziskové organizace, ale také dobrovolníci z řad civilistů.