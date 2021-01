Jičín pomáhá seniorům s registrací

Pro seniory nad 80 let, kteří si s registrací na očkování proti covidu nevědí rady a kteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl, zřídilo město Jičín telefonní linky 493 545 234 a 493 545 246. Dostupné jsou v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

V Krajských nemocnicích v Královéhradeckém kraji začla vakcinace na COVID-19. Do náchodské nemocnice dorazila očkovací látka dnes a hned byla využita. | Foto: Deník / Michal Fanta

Referenti odboru sociálních věcí a zdravotnictví se pokusí otázky vyřešit po telefonu, jsou však připraveni v krajním případě vyslat pracovníka za seniorem, aby společně provedli registraci na mobilním zařízení. Senioři mají sice registraci, ale bez termínu očkování. Jičín je zatím neočkuje Přečíst článek › O pomoci informuje radnice i prostřednictvím letáčků na obchodech v centru města.