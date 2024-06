Letošní téma festivalu Jičín - město pohádky, které prostoupí celým festivalem, zní Věda děda Vševěda. Poprvé jsme přizvali umělkyni a grafičku Kateřinu Sankotovou, aby festivalu propůjčila tu pravou pohádkovou tvář. Je totiž autorkou letošních ilustrací a pohádkových dílen. Jičín do svého centra pozve všechny vědce a zvědavce, čaroděje a dobroděje, kosmonauty, mimozemšťany i pozemšťany, kouzelníky, skřítky a další tajuplné bytosti, které 11.–15. září 2024 promění pohádkové město v sídlo divů, pokusů, magie a kouzel.

Pohádka 2023 | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Po úspěšném loňském ročníku, kdy pohádkový festival přilákal nad 37 000 návštěvníků jsme motivováni připravit i letos bohatý a zajímavý program. 33. ročník jsme se rozhodli zasvětit vědě, která obklopuje všechny aspekty našeho života. Dáváme si za cíl ukázat všem dětem, jak mohou objevovat svět kolem sebe a že pátrání po přírodních zákonech a tajů vesmíru je nejenom poučné, ale i zábavné a plné kouzel,” láká na festival předseda správní rady Nadačního Fondu Jičín - město pohádky Ladislav Horváth.

Festival Jičín – město pohádky je určen pro malé i velké, pro děti i dospělé, kteří v duchu dítětem zůstávají. Pohádková událost přivítá v Jičíně spoustu školních souborů, zájmových kroužků, známých tváří, studentů a učitelů, domácích umělců a profesionálních uskupení.

Co bude dál s jičínskou Pohádkou? Nejčastěji kladené otázky a odpovědi

Návštěvníci se mohou těšit na již tradiční zahájení formou pohádkového průvodu plného kouzelných masek, na pohádkové dílny, zábavnou vědu a její interaktivní aktivity, průvod se světýlky, pohádkové kolobrndění, divadla, vystoupení profesionálních i amatérských umělců nebo na vystoupení škol a zájmových spolků. Kavárna POTMĚ znovu po letech ozdobí Valdštejnovo náměstí a v Masarykově divadle se otevře technický park, který nabídne pestrou škálu ukázek moderní technologie. Na své si přijdou i mlsné jazýčky, a to zdaleka není vše. Náměstí se promění v jednu velkou hernu a znovu se do Pohádky vrátí pohádkové noviny, tentokrát v barevném kabátě. Chybět samozřejmě nebude ani doprovodný a pestrý jarmark, pouťové atrakce a jízda pohádkovým vláčkem. Už několik let se festival snaží jít udržitelnou cestou, proto ani letos sobotní večer neuzavřeme ohňostrojem. O závěrečnou show ale návštěvníci nepřijdou, přímo na míru pro Jičín chystáme velkolepé vyvrcholení festivalu, které zatím ponecháme jako překvapení. Sobotou to ale nekončí, i na neděli se chystá zajímavý program.

Pohádkový program bude zkrátka od středy až do neděle rozmanitý. V zámeckém parku zvučné tóny přivolá Barbora Poláková a Kašpárek v rohlíku. Děti si zaskotačí na kapelu Bombarďák, a o pravidlech slušného chování nás poučí skupina Nedloubej se v nose. Z hudebních interpretů nebude chybět ani Míša Růžičková, vycházející hvězda Tereza Balonová, BibiBum, Yellow Sisters, Bar´s Brothers a další. Pohádkové napětí a drama přinesou Buchty a loutky, Damúza, Víťa Marčík, Tygr v tísni, Řev na hřišti, a další. Vědecké aktivity pro všechny malé badatele zajistí Iqlandia Liberec, ÚDiF či science ON. Skutečně je na co se těšit a program bude velmi pestrý.

Veškeré informace a aktuality z pohádkového světa festivalu najdete zde: www.pohadka.cz