Jičín – Méně peněz za parkování v centru Jičína pro podnikatele. Takové je rozhodnutí rady města, která vydala provozní řád placených míst.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Zlevněním karet a dalšími kroky chce nabídnout živnostníkům výhodnější podmínky. Například parkovací karta na rok v jedné ze tří placených zón stála dosud dva tisíce korun. Nově to bude pouze jeden tisíc stejně jako pro obyvatele s trvalým pobytem v těchto místech. Ale systém je ještě složitější.



„Chceme sjednotit ceny. Původně stála karta pro občany s trvalým pobytem v placené oblasti tisíc korun a pro podnikatele dva. Nyní je cena stejná, abychom podpořili podnikatele v Jičíně, kteří mají v placených zónách provozovnu, místo podnikání nebo jeho sídlo,“ vysvětlil místostarosta Ladislav Brykner s tím, že za místo pro druhé vozidlo zaplatí dva tisíce. Tyto karty je možné získat na konkrétní státní poznávací značku automobilu a jsou nepřenosné.



To ale nemusí všem vyhovovat, a tak je tu další možnost. Nyní za dva tisíce (původně 3000 korun) je možné koupit jednu kartu, a to bez vyznačení SPZ. Stát tam tedy mohou třeba i zaměstnanci nebo zákazníci. Novinkou je karta za 1500 s vyznačením více SPZ vozů, které používají k podnikání. Kdo už si zakoupil dražší kartu, může si ji nechat vyměnit.



Každoročně přinesou placené parkovací zóny (Valdštejnovo náměstí, Havlíčkova a Husova ulice) do jičínské kasy kolem 227 tisíc korun. „Zatím se nedá odhadovat, o kolik se příjem města snížením cen změní, ale je možné, že si někteří podnikatelé zakoupí parkování i pro druhý vůz, a tím nedojde k propadu příjmů,“ řekl Brykner.



Placené parkování přináší městu ročně zhruba dva miliony korun.