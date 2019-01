Jičín – Ve více částech Jičína nelze nepostřehnout, že na obvyklých místech anoncování družebních měst chybí holandská vlajka a jméno partnerského města z nizozemského města Wijk bij Duurstede.

Partnerství začalo spoluprací holandské nadace Stichting Jumelage z tohoto města s tehdejší pohádkovou nadací JMP.



Vyvíjelo se podivuhodným tempem - a zatímco u některých partnerských měst se spolupráce spíše omezovala na výměnné návštěvy delegací - v tomto případě šlo o nebývalé a upřímné vzájemnosti lidí, spolků, sportovních organizací. Vždyť před lety holandská strana zaplatila pobyt ve Wijku osazenstvu sedmi (7!) autobusů, ve kterých do Nizozemí jeli sportovci, zpěvácké soubory, umělci i studenti. Odvetná sportovní klání, výstava fotografií a koncerty nizozemských sborů byly v Jičíně. Ovšemže i oficiální delegace se vzájemně navštěvovaly - ve Wijku byli kromě pracovníků Okresního a Městského úřadu i pan senátor Liška a další známé osobnosti Jičína.



Za účasti velvyslanců obou zemí se tam konala dokonce konference o česko - holandské spolupráci. Do Jičína pak zavítal i nizozemský ambasador, opakovaně delegace města v čele se starostou. Wijk zřídil i zvláštní místo zaměstnance pro partnerství s Jičínem. Sochař Stef Stockhof de Jong se svou ženou (rovněž sochařkou) navštívili naše město a nabídli na třech místech instalovat sochy, jejichž modely vytvořili a předvedli během pohádkového festivalu. (Nabídka nebyla přijata.)



Vzájemné styky a partnerství byly tak rozsáhlé, že se tipovalo, kdy bude první česko- nizozemský sňatek. Po dlouhých letech opravdu upřímných snah občanských iniciativ z obou stran – náhle není vidět holandská vlajka spolu s britskou, slovenskou, německou a nově polskou. Je to opomenutí? Nezájem? Blízkost a výhodnost česko - polského partnerství, které nepotřebuje přílišnou jazykovou vybavenost?



Protože jsem za tehdejší pohádkovou nadaci byl u zrodu partnerství, dovoluji se zeptat - oficiální styky skončily? Jsou zmrazeny? Přestaly či přestanou úplně?

O odpověď jsme požádali jičínskou radnici. Vysvětlení nám podal místostarosta Richard Koníř:



Patřím shodou okolností k těm, kteří se v partnerství mezi nadací JMP a holandskou nadací Stiching Jumelage dlouhodobě osobně angažovali, a to nejprve jako aktivní spolutvůrce festivalu Jičín – město pohádky a později i jako oficiální představitel města. Několikrát jsem navštívil Wijk se soubory Český ráj a Jičíňáček, jedno léto jsem tam strávil s celou rodinou část prázdnin u přátel na dovolené. Proto mě - stejně jako pana Veselého upřímně mrzí, že slibně se rozvíjející spolupráce byla zhruba před sedmi lety utlumena a v současném době v podstatě již neexistuje.



Tento stav je způsoben změnou postoje holandského partnera, ke kterému došlo po komunálních volbách ve Wijku před osmi lety.



Nové vedení města přestalo podporovat nadaci Stiching Jumelage, která měla partnerství s jičínskou nadací na starosti, a oficiální přestavitelé města už bohužel nejevili o další kontakty s Jičínem zájem.



Ze strany vedení města jsme se několikrát snažili s novými představiteli Wijku domluvit na modelu vzájemného partnerství, který by vyhovoval současné politické reprezentaci na radnici ve Wijku, ale bezvýsledně.



Naposledy navštívil Jičín starosta Wijku před několika lety, ale ani toto setkání žádnou změnu nepřineslo. Je to veliká škoda, protože – jak velmi dobře shrnul ve svém příspěvku pan Veselý – vzájemné kontakty mezi oběma městy byly velmi široké a neformální a v současné době, kdy je Česká republika členem EU, se otevírá mnohem širší rámec možností, v kterých by mohla být spolupráce mezi našimi městy realizována.