"Tu změnu teď udělat musíme. Jakmile začne platit nový stavební zákon, budeme muset všechny odbory přesunout pod jeden stavební úřad. Rozšíření prostor uvítají i další oddělení. Například na dopravě máme nyní v Arisu dvě přepážky a třetí technik musí chodit do místnosti autoškoly, jakmile se přestane zkoušet. Na přestupkovém oddělení jsou zase tři úředníci v jedné místnosti, což není úplně šťastné řešení," vysvětlil naléhavost rekonstrukce křídla A v Arisu tajemník. V současnosti je využíváno pouze křídlo B, kde se nachází vchod z ulice 17. listopadu, a křídlo B, kde sídlí úřad. V Áčku by mělo vzniknout nově 28 až 34 pracovních míst.

Budovu Arisu koupilo město v roce 2008 za 45 milionů korun. Rozsáhlá a drahá rekonstrukce se však protáhla až do roku 2012 a nového kabátu se tehdy dočkalo pouze levé křídlo, kde nyní sídlí většina odborů jičínského MěÚ. Aby se měl nový všeobecný stavební úřad kam přestěhovat, musí město opravit i zbytek Arisu, který momentálně chátrá a jehož rekonstrukci město z důvodu nenaléhavosti deset let odkládalo.

Radnice problém právě teď začíná řešit, po vypracování projektu, vypsání výběrového řízení na zhotovitele a všech ostatních náležitostech by podle Bareše mělo být hotovo v druhé polovině roku 2025. Do té doby se nově sjedncený stavební úřad bude muset s nedostatkem místa ve stávajících prostorách popasovat. Pokud by došlo ke zrušení všechn okolních stavebních úřadů, musel by ten jičínský počítat s potřebou 28 až 30 zaměstnanců, kteří budou podle nového stavebního zákona agendu vykonávat.

Jak to bude se stavebními úřady?

Novela stavebního zákona, která počítala s přechodem stavební agendy pod stát a vytvořením zastřešujícího Nejvyššího stavebního úřadu, vyvolala před dvěma lety pozdvižení. Počítala totiž se zrušením většiny stavebních úřadů v menších městech. Proti novele se na jaře 2022 vymezilo také všech šest starostů dotčených měst v ORP Jičín.

V územně největším ORP Královéhradeckého kraje totiž podle návrhu měl zůstat pouze jeden stavební úřad v Jičíně. Momentálně jsou stavební úřady ještě v Sobotce, Libáni, Vysokém Veselí, Lázních Bělohradě a Kopidlně. Po novele savebního zákona by v Královéhradeckém kraji zmizela celkem polovina malých stavebních úřadů (23 z 48), pět z nich v ORP Jičín. Například pro lidi v Lázních Bělohradě by to znamenalo komplikované dojíždění, pro úředníky v Jičíně neúměrný nárůst práce. Tento návrh po četných připomínkách a novém hlasování letos na jaře zrušil Senát.

Podle nové podoby reorganizace rozhodne o zachování konkrétních stavebních úřadů ministerstvo pro místní rozvoj. Města se mají vyjádřit, zda si zachování svého úřadu přejí, nebo je pro ně lepší jej zrušit. "Zatím nevíme, kolik úřadů se zruší a jak velkou agendu budeme muset převzít. Nepočítám ale s tím, že by se podařilo zachovat všech pět menších úřadů v naší ORP," dodal Bareš.

O zachování úřadu bude žádat například radnice v Lázních Bělohradě. Už bývalý starosta Pavel Šubr bojoval proti zrušení bělohradského stavebního úřadu, pochodeň po něm převzala i jeho nástupkyně Alena Kuželová. "Zrovna teď jsme posílali vyjádření na ministerstvo, že si přejeme stavební úřad v Bělohradě zachovat. Pokud dojde k jeho zrušení, rozhodně to nebude z naší iniciativy," potvrdila starostka.

O tom, kolik stavebních úřadů zůstane zachováno, bude ministerstvo pro místní rozvoj rozhodovat vždy maximálně jednou ročně, výsledky budou známy na konci roku. Pro Jičín tedy změny po "aklimatizačním" období začnou paltit od 1. července 2024. Město ale začne Aris rekonstruovat nezávisle na tom, kolik agend bude muset stavební úřad převzít. V pravém křídle Arisu by kromě 28 až 36 míst pro stavební úřad měla vzniknout také zasedačka, kterou by mohli využívat jak úředníci, tak například ředitelé škol a další zájemci.