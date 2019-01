Jičín -Pro řidiče! Odbor dopravy – agenda řidičských průkazů rozšiřuje úřední hodiny pro povinnou výměnu řidičských průkazů nyní i každý čtvrtek do konce roku

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Vraný

2010 v době od 8 do 11.30 a od 12 do 13 hodin. Úřední hodiny v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin zůstávají zachovány. Takže pro nový průkaz můžete až do konce roku na úřad i ve čtvrtek!

Ministerstvo dopravy vyzývá k povinné výměně řidičských průkazů (ŘP), která se týká průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31.12. 2000.



Tyto doklady jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010, přičemž rozhodující pro výměnu ŘP je datum jeho vydání, nikoliv typ průkazu.

Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku a probíhá na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšílenou působností.

Pro obvod Jičína to je Městský úřad Jičín - odbor dopravy, Havlíčkova 56 (budova bývalého OkÚ Jičín), kde jsou úřední dny v pondělí a středy od 8 do 17 hodin.



S sebou si k vyřízení přineste platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a ke kontrole údajů řidičský průkaz, kterému končí platnost.



Nový řidičský průkaz obdržíte nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (příp. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).

Závěrem upozorňujeme, že od 1. ledna 2011 se řidičské průkazy vydané do 31. 12. 2010 stanou neplatnými a jejich držitelé nebudou moci řídit motorové vozidlo.



V opačném případě by se jednalo o přestupek s následným udělením pokuty, což považujeme za naprosto zbytečné.



Další informace získáte na www.mujicin.cz – Městský úřad – Odbor dopravy a na www.vymentesiridicak.cz. ⋌ Martin Duzcynski