Město Jičín chystá pro letošní rok novou vyhlášku o nočním klidu, ve které musí definovat přesná data akcí, během kterých může být porušován takzvaný noční klid.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Stejně jako loni tak musí pořadatele venkovních akcí, které zasáhnou do nočního klidu (po 22. hodině) na městský úřad na Žižkově náměstí doručit informaci o jejich pořádání, a to nejpozději do 21. ledna včetně.