„Vzhledem ke znění zákona je nezbytné vyhlášku vydávat každým rokem, neboť musí definovat přesná data akcí, během kterých může být porušován tak zvaný noční klid,“ vysvětluje k záměru mluvčí radnice Jan Jireš.

Stejně jako loni tak musí pořadatele venkovních akcí, které zasáhnou do nočního klidu (po 22. hodině) na městský úřad na Žižkově náměstí doručit informaci o konání akcí, a to nejpozději do 21. ledna včetně. Do žádosti pořadatelé uvedou název akce, termín a hlavně pádné zdůvodnění, proč má být výjimka z nočního klidu udělena.

„Odůvodnění je velmi důležité, protože metodické stanovisko ministerstva vnitra uvádí, že při udělování výjimky musí být pečlivě zvážen zájem společnosti či určité skupiny osob oproti právu na odpočinek,“ doplňuje Jan Jireš s upozorněním, že v období nočního klidu nebude možné pořádat akci, která nebude uvedena ve vyhlášce.