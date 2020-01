Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín vypisuje stipendia pro absolventy škol.

Pavilon operačních oborů Oblastní nemocnice Jičín. | Foto: Archiv Zdravotnického holdingu

Absolventi a absolventky oborů všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra a fyzioterapeut mohou získat až 80 tisíc Kč do startu v zaměstnání. Zájemci mohou opět žádat o stipendia. Termíny pro podání jsou do 28. února nebo do 30. září.Kompletní pravidla a dokumenty jsou k dispozici na webu nadačního fondu.