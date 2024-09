Před několika dny jste slavnostně otevírali nový pavilon A. Jak se povedl? Samozřejmě jsme si prošli porodními bolestmi, zejména se stavebními pracemi, ale výsledkem je krásný moderní pavilon. Pro nemocnici je to velmi významné, protože nové prostory umožní návaznost jednotlivých oborů. Z pohledu pacienta je zásadní, že všechny provozy budou na jednom místě. Už nebude muset přecházet na několik různých oddělení, která byla dosud mimo areál. Velkým benefitem pro pacienty i zaměstnance je krásné prostředí. Náš onkologický pavilon už byl nevyhovující a prostředí je pro léčbu pacientů samozřejmě důležité. Sestěhování jednotlivých oborů do nového pavilonu také umožní další stavební rozvoj nemocnice. Umožní to zbourání staré budovy naproti přes ulici a stavbu nového, moderního pavilonu psychiatrie, který bude v našem kraji unikátní. Současně vznikne podzemní parkoviště, které poskytne 160 parkovacích míst, a to nám pomůže vyřešit dlouhodobý problém s parkováním v nemocnici.

Máte za sebou roční působení ve funkci náměstka pro léčebnou péči jičínské nemocnice. Jak ten rok hodnotíte? Co se v nemocnici změnilo? Jsem rád, že se nám podařilo stabilizovat některá oddělení, která nebyla v úplně dobré kondici. Já i ředitel Dan Malý jsme v nemocnici začínali, a tím, jak jsme tu profesně vyrůstali, vybudovali jsme si s ostatními kolegy poměrně blízké vazby. I to nám snad pomohlo zklidnit poněkud rozbouřenou situaci, která tu vznikla za předchozího vedení. V další práci pokračujeme v tom, co naši předchůdci začali – zejména v rozvoji nemocnice. Otevření pavilonu A bylo završení mnohaletého úsilí vedení nemocnice a našeho zřizovatele. Současně ale musím přiznat, že je pro mě poměrně náročné skloubit obě mé pozice – tedy funkci náměstka i primáře oddělení. Primariát vyžaduje poměrně intenzivní úsilí a funkce náměstka také. Ale mám štěstí na kolegy, díky kterým se mi to zatím daří zvládat.

Pavilon psychiatrické péče bude jistě vyžadovat navýšení počtu erudovaného personálu. Podaří se ho získat?

V naší nemocnici máme lůžkové psychiatrické oddělení, které poskytne dobrý základ, ale ten bude potřeba poměrně výrazně navýšit. Nově bude psychiatrie fungovat v režimu 24/7 včetně pohotovostních služeb a budeme mít uzavřené oddělení, takže samozřejmě nároky na personál budou veliké. Proto už jsme zahájili nějaká předběžná jednání s lékaři, ačkoliv pavilon se teprve projektuje. Snažíme se na to maximálně připravit a věřím, že se to podaří. V dnešní době je samozřejmě nejtěžší sehnat personál nemocnic, jak střední, tak lékařský.

Co bude s psychiatrií v době výstavby pavilonu?

Psychiatrie se dočasně přesune do pavilonu současné onkologie, která se stěhuje do nového pavilonu. Pavilon B musíme pro tyto účely provizorně zrekonstruovat, polovina tohoto pavilonu je totiž dlouhodobě uzavřená. Pak přestěhujeme psychiatrii a následovat bude bourání starého pavilonu J. Součástí současné psychiatrie jsou i terapeutické dílny ve starších objektech, které půjdou také k zemi.

Dalším plánem v pořadí je vybudování urgentního příjmu. Co to bude pro nemocnici obnášet?

Urgentní příjem je poměrně velký cíl před námi a rádi bychom ho s kolegy pomohli zrealizovat. Chceme, aby naše nemocnice šla s trendem dnešní doby, kdy nemocnice, které budují urgenty, tvoří páteřní síť poskytovatelů zdravotní péče. Na to je samozřejmě navázané financování pojišťoven, dotační programy atd. Proto nechceme zůstat stranou, ani z medicínského hlediska ani z toho ekonomického. Nemocnice, které nemají urgenty pravděpodobně čeká zásadní pokles financování. Prioritou pro nás je komfort pacienta, aby jeho první kontakt s nemocnicí byl na jednom místě, kde se budou odborníci scházet k pacientovi, ne naopak, že pacient obchází různé odborníky. Na prostory urgentu je vázaná ještě rekonstrukce pavilonu současné biochemie.

Díky tomu získáme nové ambulantní prostory, nový operační sál, prostory pro ucelené rehabilitační ambulance, a ještě tam máme jedno patro, které nyní plánujeme.

Jak náročné bude vybudování urgentního příjmu z hlediska počtu personálu a změny stylu práce?

Vzhledem k tomu, že urgent vznikne v prostorách současné chirurgické ambulance, tak nároky na personál nebudou tak velké. Samozřejmě bude to vyžadovat navýšení středního zdravotnického personálu a zejména také navýšení počtu specialistů v oboru urgentní medicíny. Už nyní zvažujeme, že náš tým v dohledné době posílíme o triážní sestru. Co se týče stylu práce, naši zdravotníci na příjmu už nyní pracují v režimu urgentní péče. Jen to není centralizované, pacienty převážíme mezi pavilony. Projekt urgentního příjmu je nyní ve stádiu studie a probíhá debata na úrovni politické reprezentace o způsobu a podmínkách financování apod.

V novém pavilonu A jsou již připravené prostory pro magnetickou rezonanci, která dosud jičínské nemocnici chyběla. Jak to s ní vypadá?

Ano, v přízemí nového pavilonu je demontovatelná zeď, která se využije k tomu, aby se to tam přístroj mohl instalovat. Momentálně se připravuje technická specifikace do výběrového řízení a předpokládaný začátek provozu magnetické resonance je začátek roku 2025. Je to vyšetření, které nám hodně chybí, přitom se jedná dnes již o standardní vyšetření. Velký benefit pro naše pacienty tedy bude, že již nebudou muset dojíždět do jiných měst.

Na začátku letošního roku nemocnice odkoupila mamologické pracoviště na poliklinice, aby zabránila jeho zrušení. Jak zpětně hodnotíte tento krok?

Přes počáteční provozní potíže se mamologii podařilo dobře rozběhnout. Ačkoliv byly s převzetím tohoto pracoviště starosti, podařilo se nám zachránit dostupnost tohoto důležitého vyšetření pro velký spád pacientů. Díky tomu, že je mamologie nyní pod nemocnicí, se zlepšila spolupráce a návaznost na operační péči.

Jaké další novinky v nemocnici máte?

Nově nyní spouštíme denzitometrii, tedy vyšetření hustoty kostí. V rámci screeningového programu ho mohou od loňského roku indikovat gynekologové či praktičtí lékaři. Za denzitometrií pacienti dosud dojížděli do Boleslavi nebo do Hradce Králové a poptávka je velká. Další novinkou v září je otevření urologické ambulance, na kterou bychom chtěli navázat základními urologickými operačními výkony. O tom ještě jednáme s pojišťovnou. A v neposlední řadě máme také novinku na ORL, kde jsme pořídili přístroj na PH metrii. Je to vlastně přístroj, který 24 hodin monitoruje přítomnost kyseliny žaludeční v horních polykacích cestách, v hltanu. Vyšetření je určeno pacientům s refluxem, který může způsobovat nejrůznější potíže jako záněty hltanu, záněty uší, krční diskomfort, tzv. „knedlíky v krku“ apod.

Čím je reflux nejčastěji způsoben?

Je to častý problém dnešní konzumní společnosti. Dalšími faktory jsou genetika a věk. PH metrie nám poslouží spíše jako pomocná metoda k objektivizování nálezů u našich pacientů. Určitě není v našich silách vyšetřit každého s refluxem.

Novinek v jičínské nemocnici rozhodně není málo. Přeji vám, ať se vám i nadále daří posouvat péči a úroveň nemocnice dopředu.

Děkuji, je to práce celého týmu a všech zaměstnanců. Výhodou naší nemocnice je, že se vzájemně dobře známe a dobře spolupracujeme. Práce v managementu nemocnice je v současnosti o balancování, kdy nikdy nevíte, které oddělení se dostane do personálních potíží. Ať už jsou to odchody do důchodu, na rodičovské dovolené nebo do ambulantního sektoru, stále musíme být ve střehu, abychom udrželi celou nemocnici v chodu.