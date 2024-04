Dosavadní soukromý provozovatel omezoval služby již v prosinci a v lednu byla ambulance zcela zavřená. Oblastní nemocnice Jičín odkoupila obchodní podíl ordinace na jičínské poliklinice a v únoru obnovila provoz. „Jičínská nemocnice má zájem na tom, aby byla tato služba v regionu zajištěna, i proto, že pacientky či pacienty s karcinomem prsu dále přebírá do péče. Je velmi důležité, aby byli lidé včas vyšetřováni a mohla být tak včas zahájena léčba,“ vysvětlila Zdena Šustková. Ambulance obstará denně zhruba třicet až čtyřicet osob, podle náročnosti vyšetření, stanovené diagnózy a druhu výkonu.

V Královéhradeckém kraji existují mamologické ambulance v Náchodě, Trutnově a Hradci Králové, v sousedních krajích v Jablonci nad Nisou, Liberci či Mladé Boleslavi. „Některé z těchto ambulancí ale ordinují například jen několik málo hodin v týdnu. Spíše než o fyzicky fungujících ambulancích je to o erudovaném personálu, zejména lékařích, kterých je nedostatek, často si vzájemně vypomáhají,“ dodala lékařka z Jičína.

Nové přístroje neslouží jen pro ženy. Statistiky ukazují, že počet případů rakoviny prsu narůstá i mezi mužskou populací. „Rakovina prsu je obecně známá jako výhradně ženské onemocnění, ale postihuje i muže, i když mnohonásobně méně než ženy. Statisticky však muži s tímto onemocněním umírají častěji než ženy, protože se obvykle nádor diagnostikuje až v pokročilejším stadiu,“ připomněla mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Chytilová.

I proto má zásadní význam mamografické vyšetření. „Včasná diagnóza a léčba rakoviny prsu zlepšuje šanci na vyléčení. Mamografický screening je zásadním nástrojem v diagnostice karcinomu prsu,“ připomněla radioložka z Jičína, podle které plně fungující ambulance zachytí ročně přibližně 60 až 70 karcinomů prsu.

Nová ambulance v Jičíně pomáhá ženám s inkontinencí

Preventivní vyšetření se provádí od 45 let, má na něj nárok každá žena v Česku, která má zdravotní pojištění.

Spolu s mamografem nemocnice od začátku února také odkoupila a provozuje skiagrafy na poliklinice v Jičíně a v Nové Pace a ultrazvukové pracoviště na jičínské poliklinice. „Jsem rád, že se nám podařilo provoz mamologického pracoviště na jičínské poliklinice obnovit. Od začátku roku jsme intenzivně pracovali na co nejrychlejším vyřízení všech potřebných administrativních náležitostí, abychom mohli čekající pacientky co nejdříve vyšetřit. Současně jsme od začátku února zahájili provoz dvou rentgenů v Jičíně a Nové Pace, kde k výpadku služeb nedošlo,“ řekl ředitel Oblastní nemocnice Jičín Daniel Malý.

Zachování mamografické ambulance ocenil i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, „Oceňuji krok vedení krajské nemocnice udržet v regionu dostupnost zdravotnických služeb. Mamograf slouží k diagnostice a prevenci nádorových onemocnění prsu a každoročně tyto služby v Jičíně využívá na 7000 žen. Cílem investic do obnovy diagnostických zařízení je přispět k prevenci a co nejdřívějšímu záchytu nádorových onemocnění. Děkuji proto nemocnici a zdravotníkům za to, že se jim provoz mamologického pracoviště na jičínské poliklinice podařilo udržet,“ uvedl hejtman Martin Červíček.