Pondělí dopoledne, v centru Jičína není ani skýva chleba a prý ani dlouho nebude. „Potom, co prý vláda zakázala prodávat nebalený chleba, váznou dodávky,“ volá nám naštvaná zákaznice. Maloobchodní prodejna JIP na Valdštejnově problémy přiznává.

Ilustrační foto. | Foto: RMaG Jičín

„Ano, lidé nás dopoledne vyprodali, přitom dodávky pečiva jsou stále stejné,“ informuje nás jedna z prodavaček. Protože chleba a pečivo tu prodávají z regálů, veškeré zboží tu musí balit do igelitových sáčků, rohlíky po třech, osmi i deseti. Chleba půlený i celý. „Balíme všechno, slané i sladké, zítra nás to čeká znovu. Je to náročné,“ přiznává žena za pultem.