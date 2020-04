Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy. Soutěž je určená nejen pro děti, ale i pro dospělé. Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia skokana zeleného a ještěrky živorodé, případně i vytvořit krátkou prezentaci ve formátu ppt nebo pdf na toto téma.

Rozměr papíru má být maximálně formát A4.

Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník) napište na zadní stranu. Uveďte také svoji e-mailovou adresu. Soutěžní práce zasílejte na adresu Muzeum přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín, nebo elektronicky na mpcr@seznam.cz, a to do 8. května. V každé kategorii porota vybere tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků, pokud to situace umožní, bude 14. června. V případě trvání nouzového stavu ceny zašleme poštou.

Marcela Lazurková