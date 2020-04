Od pondělního rána opět funguje městská hromadná doprava v Jičíně. Pro cestující však platí některá omezení a novinky, související s epidemií.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jireš

Dobrou zprávou je, že až do konce nouzového stavu bude cestování městskou dopravou zdarma. Nastupování do autobusu však bude možné pouze zadními dveřmi. Ranní spoj nebude zajíždět do Robous, trasa sem bude obnovena po zahájení školní výuky.