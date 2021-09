Ve čtvrtek 9. září začíná odložený jubilejní 30. ročník rodinného festivalu Jičín - město pohádky na téma Čas plyne jako voda. V loňském roce se oslava tří dekád pohádek v Jičíně z důvodu pandemie nemohla uskutečnit, i letos je ale festival poznamenaný řadou omezení. "Do poslední chvíle jsme se báli, aby nám akci nezrušili. I tak to ale bude komornější, musíme brát ohled na opatření," uvedla koordinátorka festivalu Zuzana Vavřincová.

Pohádkový festival proslavil Jičín po celé republice a je s městem neodmyslitelně spjatý. Proto bylo letos tolik lidí překvapeno. když několik týdnů před zahájením nevídali pozvánky v televizi, ani plakáty s programem v ulicích Jičína. "Je to tak schválně, nechtěli jsme kolem toho dělat velký povyk," vysvětlila Vavřincová. Minulé ročníky totiž navštěvovaly tisíce lidí denně, na hlavní sobotní program do Zámeckého parku přišlo v nejsilnějších letech přes 12 tisíc lidí. To ale letos opatření ani neumožňují.

Úsporný program

Program je v letošním roce okleštěnější oproti minulým ročníkům. Začíná až ve čtvrtek v 15:30 tradičním pohádkovým průvodem, který povede od ZŠ Husova přes Žižkovo a Valdštejnovo náměstí do Zámeckého parku, kde bude následovat rej masek a koncert. V pátek a v sobotu budou pro děti připravené dílničky a divadla, odpoledne a večer budou v parku pokračovat hudební vystoupení především místních kapel.

V pátek večer se také bude vzpomínat na uplynulé ročníky a vznik Jičínského apelu. "Na arkádovém nádvoří si připomeneme jičínské martyry Svobodu a Burnatia a vztyčení Smírčího kříže na Velišském hřbetu. Historický kontext poskytne významný český profesor a historik Robert Kvaček," doplnil jeden ze zakladatelů festivalu a Jičínského apelu Jaroslav Veselý. Pohádkový program bude pokračovat až do nedělního odpoledne. "Cílem je hlavně připomenout jubileum festivalu, ne nalákat co nejvíce lidí. Proto letos pořadatelé ani nezvali velké filmové a hudební hvězdy, jako v minulých letech," vysvětlil místostarosta Jan Jiřička. Ani patron festivalu Jiří Lábus letos nedorazí. Kvůli nejistému pořádání akce nakonec přislíbil účast na natáčení ve stejném termínu.

Většina hlavního programu se bude odehrávat právě v Zámeckém parku, díky tomu budou moci pořadatelé hlídat dodržení povoleného počtu lidí. Na Valdštejnově náměstí tedy nebude velké pódium, ani stan s občerstvením. To pro případné zájemce poskytnou provozovatelé restauračních zařízení na náměstí.

Testování u vstupu

Při koupi vstupenky u vchodu do parku dostane každý účastník náramek, který bude zároveň dokladem o prokázané bezinfekčnosti - negativní test, dokončené očkování, nebo doklad o prodělání nemoci. Pro ty, kteří nejsou pravidelně testovaní, budou před vchodem do parku k dispozici stany s antigenními testy, nadále také probíhá testování v mobilním centru na Valdštejnově náměstí. "Pro děti, které se testují ve škole, ale nedostávají potvrzení, budou připravená čestná prohlášení," doplnil tajemník města Peter Bareš. Na úvodní průvod nebude potvrzení o bezinfekčnosti potřeba. U programu mimo park spoléhají pořadatelé na zodpovědnost každého účastníka.

Jičín - město pohádky pořádá stejnojmenná Nadace, která vznikla právě pro účel festivalu. Loňské zrušení oslav 30. výročí udělalo pořadatelům v mnohém čáru přes rozpočet. Na poslední chvíli museli zrušit dlouho připravovaný program a zároveň jim vypadl významný finanční příjem. "Většinou se festival platí z výdělku předchozího ročníku. Letos byla linie přerušena a proto máme menší rozpočet. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli udělat letos Pohádku komornější," vysvětlila Vavřincová.