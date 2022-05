Rozmach kavárenství v Jičíně dobře ilustrovala například únorová anketa vyhlášená Městským informačním centrem. Téměř pět set lidí se zapojilo do hlasování o nejoblíbenější podniky v kategoriích kávárny, restaurace a bary. Nejen že tak pomohli v utváření aktuální "jičínské gastromapy", ale zároveň tak dali cennou zpětnou vazbu o stavu gastronomie v Jičíně.

Na prvním místě se jednoznačně a s velkým náskokem umístila kavárna Všehochuť. Podnikatel Tomáš Kolc s partnerkou Markétou Přenosilovou vytvořili v Jičíně fenomén. Ve Všehochuti nabízí výběrovou kávu, zákusky vlastní výroby a snídaně, díky kterým se kavárna i přilehlá zahrádka i ve všední dny plní k prasknutí. Kromě Všehochuti provozují také legendární Bar na Starym a moderní Bar Valdštejn. Od letošního května jim přibyla také nová kavárna Kafe pod vinicí v Železnici, která navazuje na tradici původní Cafe Terasy. "Oni to zkrátka umí. Nová kavárna v Železnici nabízí skvělý gastronomický zážitek," pochvaluje si návštěvu milovnice kávy a baristka Monika Kozáková.

Stříbrnou a bronzovou příčku obsadily kavárny Republika a Amos, obě v režii týmu Davida Ondráčka a sester Daniely a Terezy Beranových. "Mít kavárnu byl můj sen už od dvaceti let. Je to úplně jiný provoz a zvlášť v jičínské obří konkurenci je to náročné. Ale snažíme se. Republika láká na prvorepublikový interiér a zahrádku s výhledem na Valdickou bránu. Do Amose zase hodně lidí přichází kvůli lokálnímu umění, které vystavujeme. Přijdou na vernisáž a pak se rádi vrací," vysvětluje koncept podniků Ondráček.

I v Amosu a ve Fortna Café nabízí snídaně, které jsou obecně v turistickém Jičíně hodně vyhledávané. Slané i sladké, ať už na vidličku, nebo v podobě zaoečených toustů, obložených bagelů, lívanců či míchaných vajíček. "Když se člověk ubytuje v hotelu nebo přijede brzy ráno na výlet, chce si někam zajít na snídani. Nechce si jen něco koupit v supermarketu," míní Daniela Beranová. Na snídaně do Amosu chodí kromě "štamgastů" také například hosté hotelu Rieger, kteří dostávají k pobytu poukázky. Fortna Café zase na snídaně hostí lidi ubytované přímo ve svých apartmánech.

Vyjmenovat a obejít všechny kavárny v centru Jičína za jeden den je prakticky nemožné. Jak dlouho je taková konkurence udržitelná, je otázka, kterou si klade nejeden jičínský podnikatel. Pro turisty, milovníky zákusků, dobrého jídla a hlavně kávy je ale Jičín vhodnou destinací.